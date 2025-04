Dodaj bałkańską pastę i zmiksuj. W mig przypomnisz sobie rajskie wakacje

Bałkańskie kraje nadal są na szczycie listy wakacyjnych miejsc Polaków i nie ma co się dziwić. Jeśli zasmakowaliśmy w tamtejszej kuchni, to czas przypomnieć kubkom smakowym o wakacjach. Ewa Wachowicz zabiera nas w kulinarną podróż do Bałkanów, dzięki warzywnej zupie z dodatkiem ajvaru. Przygotujemy ją błyskawicznie, a łatwo wrócimy wspomnieniami do urlopu.