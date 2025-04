Publiczny spór pomiędzy Lively a Baldonim rozpoczął się rok temu, po premierze filmu "It Ends With Us". Obecnie trwa batalia prawna - jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, staną przed sądem w marcu 2026 roku. Jak donoszą media, w procesie może również wziąć udział piosenkarka Taylor Swift. Takie informacje pojawiły się w brytyjskim "Daily Mail" w marcu.