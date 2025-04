Nie wszystkie produkty wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem. Wiele z nich uważamy za wyjątkowo uniwersalne i z wygody albo oszczędności eksploatujemy na wiele różnych sposobów. Dobrym przykładem jest niepozorny detergent, po który sięgamy każdego dnia.

Płyn do naczyń wydaje się bardzo wszechstronny. Nie tylko odtłuszcza garnki i talerze, ale sprawdzi się również do mycia innych powierzchni. Przynajmniej teoretycznie, bo takie pójście na skróty może uszkodzić czyszczone w ten sposób urządzenie albo dołożyć pracy. Do czego lepiej go nie używać?

Zmywarka

Wydaje się, że chodzi o to samo, więc płyn do naczyń też się sprawdzi. Problem polega na tym, że za bardzo się pieni. Po kilku minutach od włączenia urządzenia białe bąbelki najprawdopodobniej wypłyną każdą możliwą szczeliną. Lepiej nie ryzykować...

Pralka

Jeśli zabrakło ci proszku lub płynu, to płyn do naczyń nie będzie najlepszym zamiennikiem. Dokładnie z tego samego powodu jak w przypadku zmywarki. Jest bardzo silnie pieniącym się detergentem i istnieje ryzyko, że wypłynie na zewnątrz. Zamiast cieszyć się ze świeżego, pachnącego prania, wyciągniesz oblepione ubrania.

Kafetiera

Inaczej mokatierka lub kawiarka, czyli proste urządzenie do parzenia kawy pod ciśnieniem. Eksperci przestrzegają przed myciem jej w tradycyjny sposób. Lepiej przepłukać wnętrze pod bieżącą wodą, bo detergent może uszkodzić powierzchnię i nadać kawie mydlany posmak.

Okna i lustra

Być może płyn sprawdzi się do usunięcia największego brudu, ale w ten sposób raczej nie uzyskamy błyszczących powierzchni pozbawionych smug. Wszystko się rozmaże, więc i tak konieczne będzie sięgnięcie po środek do okien i żmudne polerowanie. Jeśli już chcemy wykorzystać sprawdzone, domowe metody, to lepiej zainwestować w ocet.

Mycie lustra łazienkowego to dość żmudne zadanie 123RF/PICSEL

Samochód

Często popełniany błąd, którego efekty dostrzeżesz dopiero po jakimś czasie. To zdecydowanie zbyt mocny środek czyszczący. Może uszkodzić karoserię, a także warstwę ochronną w postaci aplikowanego od czasu do czasu wosku. Zwyczajnie go rozpuści, a auto stanie się podatne na zadrapania i rdzę.

