Znamy je wszyscy, ale córeczkom nadajemy rzadko. To imię powoli znika

Wiesława to imię, które brzmi znajomo, a jednak jest rzadko spotykane. Czy wiesz, że w pierwszym półroczu 2024 roku otrzymało je zaledwie 7 dziewczynek w Polsce? Co sprawia, że to piękne, słowiańskie określenie jest tak niedoceniane? Sprawdź, jakie na co dzień są Wiesławy!