Jednym z głównych winowajców chronicznego zmęczenia może być niedobór żelaza. Ten pierwiastek odgrywa kluczową rolę w transporcie tlenu do komórek. Gdy go brakuje, pojawia się osłabienie, senność, bóle głowy i spadek koncentracji. Brzmi znajomo? Buraki, które są gwiazdą tej sałatki, to jedno z najlepszych naturalnych źródeł żelaza roślinnego. Co więcej, zawierają także azotany, które poprawiają krążenie i dotleniają organizm, dodając energii.