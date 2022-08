Amerykańscy widzowie mieli dobę na oddanie głosów na najlepszego półfinalistę.

Wyniki ogłoszono w nocy - z środy na czwartek. Sara James początkowo zajęła miejsce w pierwszej piątce, potem awansowała do trójki półfinalistów.

Na koniec odcinka ogłoszono, że Polka dostała się do finału show "America's Got Talent". O pierwsze miejsce rywalizować będzie z Nicolasem RIBS'em.

"America's Got Talent" - półfinał

Półfinałowy występ Sary James w amerykańskim "Mam talent" miał miejsce w nocy, z wtorku na środę. Podczas przesłuchań juror - Simon Cowell nacisnął złoty przycisk, tym samym awansując artystkę na zaszczytne miejsce - dzięki temu 14-latka automatycznie trafiła do odcinków na żywo.

Reklama

Nastolatka w półfinale wykonała piosenkę Eltona Johna "Rocket Man", a występ tak zachwycił publiczność, że dostała owacje na stojąco. Jurorzy natomiast byli pod wielkim wrażeniem talentu Sary i nie szczędzili jej komplementów. Widzowie zaś w mediach społecznościowych pisali, że Sara James jak nikt inny zasługuje na finał.

Amerykanie mieli dobę na oddanie głosów. W nocy ze środy na czwartek w telewizji pojawił się kolejny odcinek półfinałowy. Najpierw przedstawiono najlepszą piątkę, potem trójkę, a na koniec dwójkę finalistów. Na ostatnie, decydujące odcinki "America's Got Talent" trzeba będzie jeszcze poczekać - zostaną wyemitowane 13 i 14 września.

Czytaj również: Sara James pokonała konkurencję w amerykańskim "Mam talent"

"America's Got Talent". Kto dostał się do finału?

Na początku półfinałowego odcinka, prowadzący Terry Crews zapytał Simona Cowella, który użył złotego przycisku, o to, jak się czuje przed ogłoszeniem wyników.

Byłem tak samo zdenerwowany, jak Sara James i to, co zrobiła ostatniego wieczora było naprawdę niesamowite. powiedział juror

Pierwszymi półfinalistami zostali: wokalistka Amanda Mammana, magik Nicolas RIBS, głucha komiczka Hayden Kristal i brzuchomówczyni Celia Muñoz. Sara James w walce półfinał zmierzyła się z duetem JoJo i Bri.

Zdaniem widzów nastolatka była lepsza od przeciwników - i w taki oto sposób trafiła do najlepszej piątki.

Potem wyłoniono trójkę półfinalistów. Do kolejnego etapu dostali się: Celia Muñoz, Nicolas RIBS i Sara James! 14-latka nie kryła radości.

Największe emocje towarzyszyły jednak ogłoszeniu tego, kto dostał się do finału "America's Got Talent". Publiczność miała nadzieję, że to właśnie Sara będzie jedną z finalistek - nie mogło być inaczej. Ogłoszono w końcu, że Sara James powalczy o pierwsze miejsce.

Zobacz też: Sara James po występie w półfinale amerykańskiego "Mam talent"

Dziękuję za każdy głos. Oniemiałam i próbuje nie powiedzieć czegoś głupiego. Jestem tylko nastolatką w Ameryce i to, że jestem tutaj, jest niesamowite. Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. Wow, dziękuję. powiedziała Sara James

Prowadzący oddał głos Simonowi Cowellowi, który złożył gratulacje Sarze James.

Po pierwsze chciałbym pogratulować ci, Sara. Sprawisz, że ten finał będzie wyjątkowy. Chciałbym podziękować naszej publiczności. Mamy najlepszych widzów na świecie. wyznał juror

Wideo youtube

Kim jest Sara James?

Sara James jest córką Polki i Nigeryjczyka. Jej ojciec jest związany z muzyką - brał udział w "Bitwie na głosy" jako członek chóru "Mezo". Stworzył duet "Loui & James", z którym to wystąpił w "Dzień dobry TVN".

Sara James ma troje rodzeństwa: Michelle James, Johna Jamesa Juniora oraz Jakuba Dancewicza.

Uczęszcza do szkoły podstawowej w Ośnie oraz do szkoły muzycznej I stopnia w Słubicach - tam uczy się gry na pianinie. Bierze również udział w zajęciach wokalnych z Edytą Kręgiel w Miejskim Ośrodku Kultury w Słubicach.

Czytaj też: Sara James nagrywa nowy singiel. Będzie kolejny hit