Wielu seniorów o tym zapomina. Konsekwencje są poważne: brak wypłaty emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie przypomina seniorom, by ci aktualizowali swoje dane, jeśli ulegają one zmianie. "Jeśli ktoś zrobi to z zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci z powrotem do nas" – przekazała Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.