Przejście na emeryturę w lipcu jest opłacalne z perspektywy seniora . Wynika to przede wszystkim z faktu, że nasze środki zgromadzone podczas zawodowego życia na subkoncie emerytalnym oraz kapitał początkowy podlegają waloryzacjom. Ta ma zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce mamy dwie waloryzacje - roczną oraz kwartalną . Dlatego też korzystniej przejść na emeryturę w lipcu.

Jak widać, najlepiej na emeryturę przejść po rocznej waloryzacji. Nie opłaca się tego robić w czerwcu i znacznie lepiej z finansowego punktu widzenia poczekać do drugiej połowy roku. Przejście na emeryturę w lipcu oznacza , że nasze świadczenie będzie się liczyć już od zwaloryzowanej kwoty, czyli będzie po prostu dużo większe. W zależności od tego ile środków zgromadziliśmy przez swoje zawodowe życie, przejście na emeryturę w lipcu to nawet kilkaset złotych więcej .

Odłożenie momentu złożenia wniosku o emeryturę do lipca bądź późniejszych miesięcy nie jest jedyną szansą na wyższą kwotę świadczenia. Przy odpowiednim czasie senior wchodzący w "jesień życia" może liczyć na dwie wypłaty . Kiedy złożyć wniosek o emeryturę w lipcu? Rozwiązanie umowy o pracę nie powinno mieć miejsca ostatniego dnia miesiąca . Na pewno nie opłaca się czekać z tym tak długo. To dlatego, że w takim przypadku wypłata emerytury nastąpi dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę, a więc od kolejnego miesiąca.

Przejście na emeryturę w lipcu , ale nie ostatniego dnia miesiąca oznacza, że senior otrzyma wynagrodzenie należne mu za przepracowany okres (na przykład od 1 do 28 lipca). Jednocześnie emerytura będzie mu przysługiwała od lipca 2024 roku, stąd mowa o dwóch wypłatach . Oczywiście nie należy również zapominać o tym, że pracownik otrzyma także odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop . Warto więc dobrze zaplanować to, kiedy złożyć wniosek o emeryturę w lipcu.

Lipcowa waloryzacja emerytur nie dotyczy pobierających świadczenia. Co istotne, wzrost dotyczy tylko świadczeń jeszcze niewypłacanych. W 2024 roku dotyczy ona 300 tysięcy osób, które mają prawo uzyskać prawo do wypłaty świadczenia. Jeżeli ci złożą wniosek o emeryturę w lipcu, mogą liczyć na kilkaset złotych więcej. Jak wspomnieliśmy, lipcowa waloryzacja jest rekordowa, wynosi bowiem 14,87 proc. wartości i w niektórych przypadkach to nawet 500 zł więcej do przyszłego świadczenia.