Chodzący krok w krok za właścicielem pies – klasyka. Leniuchujący u boku swojego pana kot – nic zaskakującego. Ryby w akwarium, króliki w klatkach, żółwie w terrariach - wszystko znane i lubiane. A gdyby tak oswoić… flaminga? Taka sztuka udała się mieszkańcom wyspy Curaçao.

Zdjęcie Skarpetki miały pomóc w leczeniu łapek flaminga /Jasper Doest /materiały prasowe

Błękitna woda, biały piasek, palmy, pomarańcze - oto widoczek z Curaçao. Jednak dla flaminga Boba rajskie otoczenie nie oznaczało rajskiego życia. Mierzący metr różowy ptak swoje pierwsze lata "przepracował" jako atrakcja w lokalnym oceanarium. Jego stopy - stworzone do chodzenia po piasku - od długiego dreptania po wyłożonej kafelkami posadzce pokryły się bąblami i bolesnymi naroślami. Kondycja zwierzaka pogorszyła się jeszcze bardziej po tym, gdy - prawdopodobnie próbując wydostać się na wolność - wpadł w okno jednego z położonych na wyspie hoteli i poważnie zranił w głowę.

Nieprzytomny ptak został przewieziony do weterynarza i tak zaczął się nowy - o wiele weselszy rozdział w jego życiu.

"Czy mogę przyjść z flamingiem?"

- W zwyczajnych okolicznościach po okresie rekonwalescencji po prostu wypuścilibyśmy flaminga na wolność, by dołączył do setki swoich braci żyjących na słonych plażach - tłumaczy w rozmowie z dziennikarzami "The Observer" Odette Doest, weterynarz, która opiekowała się flamingiem. - Jednak stan jego łap nie pozwalał mu na powrót do dzikiego życia.