W Zielonej Górze odbywa się właśnie Winobranie 2022. Jest to święto wina odbywające się corocznie we wrześniu. Miasto w województwie lubuskim odbywają się wtedy liczne atrakcje, jak koncerty i inne wydarzenia kulturalne oraz Festiwal Kultury Winiarskiej.

Paragony grozy na Winobraniu 2022 w Zielonej Górze

Okazuje się, że w tym roku podczas zielogórskiego wydarzenia ceny w strefie gastronomicznej potrafią zwalić z nóg. Po sieci krążą "paragony grozy", a internauci są oburzeni kwotami, jakie trzeba zapłacić za większość produktów.

Jakie przykładowe ceny można zastać na Winobraniu 2022 w Zielonej Górze?

kiełbasa - 14 zł

pierogi - 20 zł

kolba kukurydzy - 12 zł

surówka - 15 zł

chałwa - 9,90 zł

kawa mrożona - 15 zł

Zdjęcie Ceny w strefie gastronomicznej szokują internautów / archiwum prywatne

Same ceny może jeszcze nie są o tyle szokujące, ale sprawa wygląda nieco inaczej, kiedy spojrzy się na porcje, jakie dostaniemy za te kwoty. W przypadku kiełbasy i chałwy jest to zaledwie 100 gramów, co oznacza, że kilogram kosztuje odpowiednio 140 i prawie 100 złotych.

***

