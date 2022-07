Polacy gustują w kiszonkach. Kisimy już nie tylko ogórki i kapustę. Coraz częściej również buraki, cytryny, śliwki, pomidory, paprykę, kalafiory i wiele innych warzyw i owoców. Otwieramy się na nowe smaki, jednak nic nie jest w stanie odebrać palmy pierwszeństwa kiszonym ogórkom. Tradycja i utrwalony smak mają ogromną siłę.

W dobie szalejącej inflacji i szybujących cen żywności coraz więcej osób zwraca uwagę na pełne wykorzystanie produktów spożywczych. W słoju z ogórkami cennym odżywczo składnikiem jest również woda. Jak ją wykorzystać?

Woda z kiszonych ogórków dla wzmocnienia mikrobioty jelitowej

Przemysł spożywczy zalewa nas ofertą wysoko przetworzonych produktów, które mają zgubny wpływ na kondycję naszych jelit. Zawarte w nich konserwanty i inne dodatki do żywności zaburzają naturalną mikrobiotę jelitową. Jedną z najlepszych metod na jej wzmocnienie i przywrócenie do optymalnego stanu, jest włączanie do diety kiszonek. Sprawdzą się zarówno ogórki, jak i woda, w której były kiszone. Jedno i drugie działa jak naturalny probiotyk. Uszczelniając ewentualne ubytki, wzmacniają mikrobiotę jelitową, co przekłada się na lepszą kondycję śluzówek jelit, usprawniają metabolizm i poprawiają odporność. Nie od dziś wiadomo, że ta mieszka w brzuchu.

Chłodnik ogórkowy i inne zupy na bazie wody z kiszonych ogórków

Miłośnicy zupy ogórkowej dobrze wiedzą, że ta z dodatkiem wody z kiszonych ogórków smakuje wybornie. Latem warto skorzystać z najlepszej wersji na upały - chłodnik z ogórków, który wzbogacimy wodą z ich kiszenia, będzie jeszcze lepszy. Wodę z kiszenia ogórków warto też dodać do barszczu czy żurku, delikatnie je zakwasi i wydobędzie więcej nut smakowych.

Woda z kiszonych ogórków przy obróbce mięs

Najlepsi kucharze traktują wodę po kiszeniu ogórków jako sekretny składnik wybornych dań mięsnych. Lubią dodawać ją do sosów pieczeniowych i mięs, w trakcie obróbki termicznej. Podlewane wodą z kiszonych ogórków pieczone mięso nie wysycha, pozostaje wilgotne i ciekawsze w smaku. Dodana do sosu, w którym dusi się mięso, woda z kiszonych ogórków sprawi, że będzie ono delikatniejsze w smaku.

Twarożek z wodą z kiszonych ogórków

Polacy lubią kanapki z twarożkiem. Chętnie dodajemy do nich rzodkiewkę i szczypiorek. Ciekawą propozycją może być twarożek ze startymi na tarce o grubych oczkach ogórkami lub dodatkiem wody z kiszonych ogórków. Taki ser może być nie tylko smarowidłem do kanapek. Sprawdzi się też w wytrawnej wersji naleśników i pierogów.

Z wodą z ogórków dobrze łączy się też charakterystyczne dla kuchni wegetariańskiej tofu, które coraz częściej pojawia się na talerzach tak zwanych wszystkożerców, czyli osób, które nie odrzucają produktów odzwierzęcych. Warto szukać nowych smaków. Kuchnia to doskonała przestrzeń na eksperymenty.

Woda z kiszonych ogórków bazą dla nowych kiszonek

Wodę z kiszonych ogórków warto dodać do zakwasu na barszcz. Nie tylko przyspieszy proces kiszenia, ale sprawi, że finalny smak będzie pełniejszy. Z tego samego powodu można dodać ją do kiszenia innych warzyw i owoców. Szczególnie cytryn, śliwek, kalafiorów, rzodkiewek, papryki i buraków.

Woda z kiszonych ogórków bazą do sosów sałatkowych

Woda z kiszonych ogórków może być wykorzystywana w zastępstwie cytryny lub octu. Sprawdzi się nie tylko jako baza sosów sałatkowych, ale też lubianych w naszej kuchni galaretek, tak mięsnych, jak i warzywnych.

Woda z kiszonych ogórków pomocna na kaca

Alkohol zakwasza. Jakie są tego skutki? Większość z nas zna je doskonale. Suchość w ustach, ból głowy, zmęczenie, rozdrażnienie i nadwrażliwość na dźwięki towarzyszą wielu osobom po spotkaniach, na których serwuje się drinki alkoholowe. Dzień następny bywa wyjątkowo trudny, a doskonałym antidotum okazuje się właśnie woda z kiszonych ogórków. By pożegnać kaca, zmęczony organizm potrzebuje dużej ilości płynów, najlepiej z wysoką zawartością składników odżywczych. Dlatego warto sięgnąć wtedy po wodę z ogórków kiszonych.