Na parafii będą zazdrościć. Błyszczą się jak sztabki złota

Natalia Jabłońska

Kurkuma to jedna z najbardziej charakterystycznych przypraw, którą znajdziemy niemal w każdym sklepie. O jej wyjątkowości świadczą m.in. właściwości prozdrowotne, ale i farbujące, bowiem wystarczy już jej szczypta, by opuszki palców zmieniły barwę na żółtą. A skoro tak, to wspomnianą przyprawę z powodzeniem wykorzystamy do zrobienia złocistych pisanek.