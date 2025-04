Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) to instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytura rolnicza przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają co najmniej 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS. System ten znacząco różni się od ZUS - rolnicy opłacają bowiem zryczałtowane składki, niezależne od wysokości dochodu. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość wypłacanych świadczeń.

Przypadek mężczyzny, który otrzymuje najwyższą emeryturę rolniczą w Polsce , jest wyjątkiem. Jak poinformowała rzeczniczka KRUS Elżbieta Oppenauer cytowana przez portal next.gazeta.pl, świadczenie to przyznano osobie, która przez 41 lat i 7 miesięcy była objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, z czego ponad 11 lat przepracowała poza rolnictwem. Taki dodatkowy okres może zostać doliczony do emerytury rolniczej, ale tylko w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Dla młodszych rolników praca poza gospodarstwem nie wpływa już na wysokość świadczenia KRUS.

W ostatnich latach systematycznie spada liczba rolników pobierających świadczenia z KRUS. We wrześniu 2024 roku było to 967 836 osób, co oznacza spadek o 0,4 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zmniejszenie liczby świadczeniobiorców wiąże się zarówno ze zmianami demograficznymi, jak i z malejącą liczbą osób prowadzących tradycyjne gospodarstwa rolne.