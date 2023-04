Beztroskie spacery po zielonym lesie, w którym czeka nas cisza i spokój. Grzybobranie to świetny sposób na relaks z dala od zgiełku miasta i nie trudno się dziwić, dlaczego tak wielu Polaków je uwielbia. Wielu z nas czeka na “sezon grzybowy", w którym zabierzemy koszyki i udamy się do lasu, aby pozbierać nasze ulubione gatunki. Jak się jednak okazuje, wcale nie musimy czekać do jesieni. Niektóre grzyby jadalne rosną już wiosną.

Liczba gatunków wyrastających wiosną nie jest duża. Nie ma też co specjalnie liczyć na zbieranie grzybów do konsumpcji. Trzeba się sporo nachodzić lub mieć "namierzone" miejsca, aby w ogóle znaleźć grzyby- napisał Marek Snowarski, autor portalu grzyby.pl.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 53: Magdalena Atkins INTERIA.PL

Zobacz również: Wiosenne grzybobranie. Nietypowy grzyb, jeszcze do niedawna był zakazany

Jakie grzyby możemy zbierać wiosną?

Smardz

Pierwszy wiosenny rodzaj grzyba, który pojawia się w Polsce już na początku kwietnia, a także w maju to smardz. Można wyróżnić blisko 70 gatunków tych grzybów - niektóre z nich są dość rzadkie, inne zaś zupełnie powszechne. W Polsce w wilgotnych i cienistych lasach możemy odnaleźć pewien rzadki gatunek, jakim jest smardz półwolny. Należy jednak pamiętać, że w naszym kraju są one objęte ochroną. Oznacza to, że zbieranie tych grzybów w lasach jest karalne. Prawo nie zabrania jednak zbierania tego gatunku na łąkach, czy w prywatnych ogrodach.

Zdjęcie Smardze to jedne z najbardziej pożądanych grzybów świata / 123RF/PICSEL

Zobacz również: To najzdrowsze gatunki grzybów. Na grzybobraniu szukaj właśnie tych

Gęśnica wiosenna

Innym wiosennym gatunkiem, na który warto zwrócić uwagę, jest gęśnica wiosenna.

To duży i dość smaczny grzyb jadalny, rosnący od końca kwietnia do czerwca napisał Snowarski.

Możemy spotkać je zarówno w lasach, jak i w parkach, czy też na łąkach i pastwiskach. Grzyby te często ukryte są w kępach wysokich traw. Gęśnica wiosenna jest bardzo smaczna i może być wykorzystywana w kuchni na wiele różnych sposobów, jednak nie nadaje się ona do suszenia.

Zobacz również: Grzyby: pyszne, zdrowe, a przy odrobinie dobrych chęci - zupełnie za darmo

Żółciaki siarkowe

Na drzewach liściastych, od połowy maja, wyrastają jaskrawożółte, nieraz olbrzymich rozmiarów, owocniki żółciaka siarkowego czytamy w artykule.

Pojawiają się najczęściej tam, gdzie rosną drzewa liściaste. Najczęściej rośnie na korze wierzb, dębów czy też topoli. Grzyb ten jest potencjalnie jadalny, jednak jest to kwestią gustu oraz prawidłowego przyrządzania. Najsmaczniejsze są młode okazy, ponieważ z wiekiem grzyb nabiera nieprzyjemnego smaku. Żółciak siarkowy ma też pozytywny wpływ na zdrowie i wykorzystuje się go w przemyśle farmaceutycznym jako składnik wielu lekarstw.