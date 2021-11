Witold Odrobina nie żyje. Tak dziennikarza żegnają przyjaciele

Witold Odrobina nie żyje

Witold Odrobina przez lata był związany z RMF FM, gdzie prowadził m.in. "Szewski kwadrans" oraz audycję "JW23".

Występował w radionoweli "Apteka Marzenie", był współprowadzącym satyrycznej audycji weekendowej "Wiódł ślepy kulawego".



Dziennikarz latając helikopterem, relacjonował ważne wydarzenia z kraju. Zdawał relacje m.in. z powodzi stulecia lub imprez organizowanych przez RMF FM.

Witolda Odrobinę po odejściu z RMF FM można było słuchać w Antyradiu oraz Polskim Radiu Euro. Dziennikarz w TVN Warszawa prowadził program "Odrobina miasta". Natomiast "Odrobinę Polski" można było oglądać w TVN Turbo. Witold Odrobina pracował również w KRK FM oraz Radiu Kraków. Ostatnio był reporterem magazynu "Raport" w TVN Turbo.

Witolda Odrobinę żegnają przyjaciele

O śmierci Witolda Odrobiny poinformowali koledzy z Radia RMF FM. Na profilu Marka Balawajdera pojawiło się ich wspólne zdjęcie.



Świadkiem mi byłeś, druhem mi byłeś . Przyjacielem mi byłeś. Wito dlaczego?

Post dotyczący śmierci Witolda Odrobiny zamieścił również Marek Rusinek.



Na Twitterze czarno białe zdjęcie Witolda Odrobiny opublikował także Szymon Jadczak. Dziennikarz wyznał, że był on bardzo pozytywnym człowiekiem oraz wyjątkową postacią.



Po śmierci Witolda Odrobiny głos zabrał również Marcin Wrona, który wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało. Dziennikarz opublikował post i wyznał, że to audycja JW3 ich połączyła.



"Wybitny i niepowtarzalny głos" - takimi słowami wspomina dziennikarza cytowany przez Press.pl Tadeusz Sołtys, dyrektor programowy RMF FM i wiceprezes RMF FM.

W RMF FM doskonały reporter, ze znakomitą znajomością problemów Krakowa i Małopolski. Dodatkowo człowiek wielu talentów z niezwykłym poczuciem humoru.

