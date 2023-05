Religijne atrakcje w Parczewie

Parczew jest miastem położonym w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim. Miasto to istniało już w 1235 roku, a prawa miejskie nadał mu Władysław Jagiełło w 1401 roku. Parczew zdobią niewielkie tereny zieleni np. parki. Dodatkowo miasto jest bogate w różne zabytki religijne takie jak neogotycka bazylika kolegiacka, drewniana dzwonnica z 1675 roku lub budynek dawnej synagogi. To jednak niejedyne katolickie atrakcje istniejące w tym mieście. Mieszkańcy Parczewa znaleźli nowe miejsce do modlitwy.

Na drzewie w Parczewie: objawienie Matki Boskiej

Na drzewie w Parczewie przy ul. Spółdzielczej pojawił się wizerunek Matki Boskiej, który wywołał niemałe zamieszanie. Mieszkańcy spotykają się pod podobizną i podziwiają atrakcję. Wielu z nich postanowiło wykorzystać tę okazję i odmówić należytą modlitwę. Pani Anna postanowiła skomentować zaistniałą sytuację.

Wierzę, że to objawienie. O wszystkim dowiedziałam się od znajomych i wyszłam z domu. To znak opatrzności bożej wyznała mieszkanka Parczewa w rozmowie z serwisem parczew.24wspolnota.pl

W filmie można usłyszeć liczne modlitwy mieszkańców Parczewa skierowane do "wizerunku Matki Boskiej" na drzewie.