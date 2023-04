Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Życie i styl Jaka będzie pogoda na majówkę? Krzysztof Jackowski podzielił się wizją Aida Kosojan-Przybysz jest wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką. Urodziła się w Gruzji, ale od lat mieszka w Polsce, gdzie cieszy się niemałą popularnością. Studia natomiast skończyła w Kijowie. Studiowała ekonomię ze specjalnością kredyty i finanse na Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej.

Wizjonerka dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci i odkryła go, mając cztery lata. Wówczas zaginęła córka sąsiadów, a mała Aida pocieszyła zrozpaczonych rodziców, mówiąc, że dziewczyna wyszła za mąż i nie stało się jej nic złego. Zaginiona rzeczywiście szybko się odnalazła i to z mężem u boku. Jasnowidzka do dziś jest doceniania za swoje trafne wizje. Przykładowo przewidziała zarówno pandemię koronawirusa, jak i wojnę w Ukrainie.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz zwróciła szczególną uwagę na ostatnie dni kwietnia / Piotr BLAWICKI/East News / East News

Zobacz także: Anielska liczba o magicznym przesłaniu. Oto co musisz zrobić, jeśli ją zobaczysz

Reklama

Aida Kosojan-Przybysz apeluje do Polaków

Wiele osób kieruje się przesłaniami i wskazówkami, którymi Aida Kosojan-Przybysz dzieli się głównie za pomocą mediów społecznościowych. Internauci nie potrafią przechodzić wobec nich obojętnie. Pod postami nie brakuje słów wdzięczności.

Tym razem jasnowidzka zwróciła się do Polaków z ważnym przesłaniem. "Dzisiaj dzień wątpliwości. Czasami wątpliwość jest rozmową ze sobą. Ważnym procesem w podjęciu decyzji" - napisała Aida Kosojan-Przybysz.

Wizjonerka zwróciła również szczególną uwagę na ostatnie dni kwietnia i zaznaczyła, co należy robić. "Do końca kwietnia patrz na znaki, które mogą być brakującymi elementami w układance zwanej decyzją. Wątpliwość jest czasem głosem intuicji, która próbuje cię ostrzec albo uświadomić, jaki mur masz do pokonania" - dodała.

Zobacz także: "Człowiek będzie zjadał swoich bliźnich". Przerażająca wizja słynnego jasnowidza

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Jak zwykle, nie szczędzili miłych słów i podzielili się swoimi spostrzeżeniami. "Często się pojawia »nie«, ale to przez strach przed porażką, najtrudniej zaryzykować i zrobić pierwszy krok, wyjść ze strefy komfortu", "Dokładnie! Wsłuchajmy się w siebie", "Piękne i prawdziwe", "Dziękuję za ten wpis" - można przeczytać pod postem.

Instagram Post Rozwiń

***