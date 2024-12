Przeprowadzone przez międzynarodową agencję badań rynku OnePoll badania dotyczące stosunku do tematu zamawiania potraw są zaskakujące. Wśród 2 tys. przebadanych Amerykanów, aż 1/3 odczuwa tzw. "lęk przed menu". Co to takiego? Jest to rodzaj fobii społecznej, którą odczuwa się podczas odwiedzin w restauracjach oraz podczas nawiązywania kontaktu w tym miejscu, w tym także z obsługą. Tego rodzaju obawy mogą być związane z bardzo rozwiniętą technologią i potrzebą ciągłej kontroli: od wyglądu, poprzez smak, czas dostarczenia i utrafieniem w gusta.

Niechęć do "small talk", do którego wręcz zobowiązani są kelnerzy, brak odwagi do nawiązania nawet prozaicznej więzi z obcym człowiekiem czy lęk przed nagabywaniem i namawianiem do zamówienia "specjału szefa kuchni" to także czynniki niesprzyjające wyjściom do restauracji według najmłodszych przebadanych. Część z nich z tych właśnie powodów prosi o dokonanie zamówienia na miejscu przez bliską im osobę, by nie musieć mierzyć się z tymi problemami.