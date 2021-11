Wróżby andrzejkowe: Czym jest linia Anioła Stróża?

Kiedy wypadają Andrzejki?

Andrzejki wypadają w wigilię świętego Andrzeja, czyli z 29 na 30 listopada. W tym roku jest to noc z poniedziałku na wtorek. Wiele osób tej nocy stawia na ostatnią huczną imprezę przed zbliżającym się Adwentem.



Popularne są wróżby andrzejkowe. Kiedyś były przeznaczone głównie dla niezamężnych dziewczyn i miały charakter matrymonialny. Obecnie cieszą się jednak zainteresowaniem wśród kobiet i mężczyzn w różnym wieku.



Czym jest linia Anioła Stróża?

Uznaje się, że istotną rolę odgrywają linie znajdujące się na naszych dłoniach. Zgodnie z ludowymi wierzeniami mogą zdradzić szczegóły dotyczące m.in. naszej przyszłości.

Wróżenie z dłoni to inaczej chiromancja. Eksperci potrafią rzucić okiem i odczytać cechy charakteru i osobowości. Siatka linii na dłoniach to kwestia indywidualna i u każdej osoby wygląda zupełnie inaczej. Na przykład tylko u niektórych osób widnieje tzw. linia Anioła Stróża.



Zdjęcie Jedną z najpopularniejszych andrzejkowych wróżb jest lanie wosku przez dziurkę od klucza / 123RF/PICSEL

Uznaje się, że leży ona równolegle do linii życia, a osoby, które widzą ją na swojej dłoni, mają powód do radości. Otóż wierzy się, że taka osoba może z łatwością odnosić sukcesy, spełniać marzenia i realizować plany. Ponadto ma ona także symbolizować silny charakter oraz to, że nad taką osobą czuwa coś, co otacza ją opieką.



Uznano, że linii Anioła Stróża na prawej dłoni to nagroda za poprzednie wcielenie, które zostało przeżyte z dobrocią. Linia na lewej dłoni ma natomiast oznaczać, że jest odziedziczona po przodkach.

Wróżby andrzejkowe

Podczas andrzejkowego wieczoru można wróżyć na wiele sposobów. Jednym z nich może być lanie wosku przez dziurkę od klucza lub przekłuwanie papierowego serca w celu poznania imienia przyszłej żony lub męża.



Do andrzejkowego wróżenia można wykorzystać również monetę. Trafienie nią do naczynia może oznaczać, że nasze marzenie wkrótce się spełni. Oprócz tego popularnością wśród kobiet cieszą się wróżby z owoców. Wystarczy obrać jabłko, a skórkę przerzucić przez lewe ramię. Powinna ułożyć się w kształt pierwszej litery imienia przyszłego męża.

