"Dzisiejszy dzień pozwala słyszeć, widzieć i rozumieć bez słów. To dobry czas na nawiązywanie i pogłębianie relacji, na uświadomienie sobie kogo wpuszczamy do swojego serca".

Według wizjonerki Aidy 1 sierpnia jesteśmy wyjątkowo wrażliwi na innych ludzi, to pozwala nam widzieć, słyszeć i rozumieć bez słów. Jej zdaniem nawet sama obecność drugiej osoby może pierwszego dnia sierpnia być wystarczająca do zrozumienia jej intencji. Aida Kosojan-Przybysz zachęca swoich obserwatorów do okazywania uczyć, pogłębiania i nawiązywania relacji, bo dzisiaj mogą powstawać solidne fundamenty związków, gdyż łatwiej rozpoznać dobre i złe intencje w innych ludziach. Z tego samego powodu będąc szczególnie wyczulonymi, możemy dziś rozpoznać także ludzi o mrocznych intencjach w stosunku do nas.