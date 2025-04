Trzeba przyznać jedno: korzenie powietrzne u storczyka nie wyglądają estetycznie. Skoro jednak je wytworzył, czy spełniają jakąś funkcję? Okazuje się, że niebagatelną. Srebrzystoszare korzenie powietrzne storczyka są po to, aby roślina mogła pobierać wilgoć z otoczenia, dlatego ich usunięcie nie jest najlepszym pomysłem. Jeśli zaczynamy je ucinać, to na pewno pogorszy się kondycja naszej rośliny: może zaprzestać na długie miesiące kwitnienia, być podatna na choroby grzybowe, a także sprawić, że po prostu uschnie.

Co zrobić z korzeniami powietrznymi storczyka? Najlepiej je pozostawić nienaruszone, ale to także to sygnał tego, że może nie do końca należycie się naszą rośliną opiekujemy.