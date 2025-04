O tym, że są pełne cennych właściwości, wiedziały już nasze babcie. Dlatego też wiosną często przygotowywały syropy na bazie roślin, wśród których znajdowały się m.in. pędy sosny, mniszek lekarski czy kwiaty czarnego bzu. To prosty przepis na wzmocnienie odporności, ulgę w przeziębieniu czy bólu gardła. Dlatego też z dobrodziejstw takich mikstur warto korzystać w sezonie jesienno-zimowym, ale nie tylko.

Przepis na syrop z mniszka lekarskiego

Mniszek lekarski dobrze jest zbierać w maju. Najlepiej robić to w słoneczny dzień, ponieważ są najbardziej otwarte. Ważne, by były też czyste i rosły z dala od zabudowań i dróg. Syrop z mniszka lekarskiego przygotowuje się z główki rośliny, ponieważ jest ona najsłodsza i najlepiej smakuje. Na syrop ten często mówi się „miodek”, ponieważ ze względu na konsystencje może do złudzenia przypominać miód.

Mniszek lekarski. Stworzony z niego syrop to eliksir zdrowia 123RF/PICSEL

Składniki Syrop z mniszka lekarskiego: lista składników 400 kwiatów (główek) mniszka lekarskiego,

1 cytryna,

1 kilogram cukru,

1 litr wody.

Przygotowanie:

Kwiaty mniszka zalej zimną wodą i gotuj na małym ogniu przez 15 minut. Następnie pozostaw na dobę w ciemnym i chłodnym miejscu. Po tym czasie przecedź wywar, dodaj do niego cukier i sok z cytryn. Całość gotuj na małym ogniu, a od czasu do czasu wymieszaj. Powinien uzyskać konsystencję płynnego miodu. W takiej formie przelej do słoików. Gotowe!

Syrop z pędów sosny

Kolejną propozycją jest syrop z pędów sosny. Pomaga rozprawić się z przeziębieniem, rozgrzewa, działa bakteriobójczo i wykrztuśnie. Stosowany w ciągu roku pomaga wzmacniać odporność, a jesienią i zimą uniknąć przeziębienia. Pędy sosny najlepiej zbierać wiosną, gdy są młode i pełne odżywczych składników. Najlepiej nie wcześniej niż w połowie maja.

Pędy sosny to cenne źródło witamin 123RF/PICSEL

Syrop z pędów sosny: lista składników

Składniki Syrop z pędów sosny: lista składników suche pędy sosnowe (należy je zważyć, by dobrać optymalną ilość cukru)

cukier (1 kilogram na kilogram pędów sosny).

Przygotowanie:

Najpierw oczyść pędy sosny z łusek, ale ich nie myj (muszą być suche). Następnie rozbij je np. tłuczkiem i ułóż na dnie słoika pierwszą warstwę. Zasyp ją cukrem. Układaj naprzemiennie kolejne warstwy pędów i przysypuj cukrem. Na samej górze słoika powinna się znaleźć trochę grubsza warstwa cukru. Zakręć słoiki i pozostaw w słonecznym miejscu na czas od dwóch do sześciu tygodni. Czas zależy od tego, ile syropu chcemy uzyskać. Ważna uwaga: do środka nie powinna dostać się wilgoć. Po odpowiednim czasie usuń pędy, przecedź otrzymany syrop i przelej do słoików lub butelek. Przechowuj go w zaciemnionym i chłodnym miejscu.

Syrop z kwiatów czarnego bzu

Trzeci eliksir zdrowia otrzymamy z kwiatów czarnego bzu. Wzmacnia odporność, działa przeciwgorączkowo i napotnie. Kwiaty czarnego bzu (całe baldachy) najlepiej zbierać w maju i czerwcu, gdy będą już wystarczająco rozwinięte. Należy to robić w słoneczny dzień.

Kwiaty czarnego bzu Karol Porwich/East News East News

Składniki Syrop z kwiatów czarnego bzu: lista składników 50 baldachów kwiatów czarnego bzu,

1 litr wody,

2 cytryny,

2 kg cukru.

Przygotowanie:

Opłucz kwiaty czarnego bzu i przełóż do dużego garnka. Zagotuj wodę z cukrem - takim wrzątkiem, po rozpuszczeniu cukru, zalej czarny bez i odstaw na 10 godzin. Po tym czasie przelej syrop do innego garnka przez gazę i zagotuj. Dodaj sok z wyciśniętych cytryn. Przelej gorący syrop do słoików, odstaw do góry dnem i pozostaw do ostygnięcia. Syrop przechowuj w ciemnym miejscu.

