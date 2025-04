Astrologia poszczególnym znakom zodiaku przypisuje określone cechy. Tym samym niektóre z nich uchodzą za żywiołowe i towarzyskie, a niektóre empatyczne, o zmiennym charakterze lub pomocne. W gronie znaków zodiaku z największym poczuciem humoru z pewnością znajdzie się ich kilka, ale jeden zdecydowanie wyróżnia się na ich tle.

Najbardziej dowcipny znak zodiaku

Lew (osoby urodzone pomiędzy 23 lipca a 22 sierpnia) to pod wieloma względami królewski znak zodiaku.

To urodzony lider o ognistym charakterze, który słynie z ogromnych pokładów kreatywności. Do tego zodiakalne Lwy to urodzeni optymiści, dlatego też potrafią raczyć wszystkich solidną dawką dobrego humoru. Uwielbiają być w centrum uwagi, zwłaszcza kiedy mogą rozbawić towarzystwo - celne i inteligentne żarty, cięte riposty, ale i umiejętność śmiania się z samych siebie. Tak w skrócie można powiedzieć o Lwach.

Osoby spod tego znaku zodiaku to prawdziwe dusze towarzystwa. Dlatego nie bez powodu często mają wielu znajomych. W ich otoczeniu wręcz błyszczą - to sprawka uroku osobistego. Lwy są wyraziste i nie potrafią długo stać w cieniu. Gdy już dojdą do głosu, od razu wiadomo, że to ich żywioł. Przy okazji serwują pokaźną dawkę optymizmu w szarej rzeczywistości. I jak ich tu nie lubić?

Zodiakalny Lew słynie z poczucia humoru 123RF/PICSEL

Niektórym oczywiście poczucie humoru Lwa może czasami przeszkadzać. Warto jednak pamiętać, że przedstawiciele tego znaku nie chcą w ten sposób nikogo do siebie zrazić. One robienie show mają po prostu we krwi!

Poczucie humoru zodiakalnych Lwów jest wręcz zaraźliwe. Zależy im, aby w ich towarzystwie każdy czuł się dobrze, nawet jeśli ma gorszy dzień. W takim przypadku potrafi spuścić z tonu i dopasować się do danej sytuacji.

Kpisz z Lwa? Tak zareaguje królewski znak zodiaku

Lew uwielbia z siebie żartować, ale lepiej nie czynić go bohaterem kpin. Tutaj Lew powie stanowcze „nie” i pokaże pazurki. Bezpodstawne i złośliwe wyśmiewanie się z Lwa uruchomi w nim całe pokłady wybuchowego temperamentu.

Jak na królewski znak zodiaku przystało, szybko sprowadzi kpiącą z niego osobę na ziemię. Jeszcze gorzej, jeśli ktoś szydzi z niego za jego plecami, a świadkowie tego zdarzenia poinformują o tym Lwa. Wtedy może zrobić się naprawdę gorąco, bo osoby spod tego znaku nie pozwolą sobie na coś takiego.

Zodiakalny Lew lubi wiedzieć, że jest w towarzystwie akceptowany. Jeśli okaże się, że ktoś fałszywie się do niego uśmiecha, a za jego plecami urządza festiwal pomówień, Lew będzie bronił swojej korony jak mało który znak zodiaku. Bo chociaż ma ogromne poczucie humoru, to doskonale potrafi wyznaczać granice. W jego życiu nie ma miejsca dla fałszywych ludzi.

