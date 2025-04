"Moi rodzice kochają moje dzieci inaczej niż mnie, gdy byłam/em mała/y"

Wszyscy, którzy mają bliski kontakt ze swoimi rodzicami, zauważają ogromne różnice w tym, jaki stosunek mają oni do swoich wnuków, a jaki mieli do nich, gdy byli dziećmi. Instagram i TikTok pełen jest zabawnych filmików, w których dorośli domagają się wyjaśnień od swoich rodziców: dlaczego reagują dobrotliwym uśmiechem, gdy wnuk rozleje karton soku na podłogę, podczas gdy w czasach, gdy dziadkowie byli rodzicami, oznaczałoby to karczemną awanturę?

Dlaczego dziadkowie idąc z wnukami na zakupy są w stanie spełnić ich każdą, nawet najbardziej kosztowną zachciankę, a dwie-trzy dekady temu do własnych dzieci jeszcze przed przekroczeniem progu sklepu mówili: "Tylko nie próbuj mnie na nic naciągać, nie mam na to pieniędzy, robimy zakupy i wychodzimy"? Okazuje się, że jest na to wytłumaczenie, w dodatku naukowe. W przypływie hormonów szczęścia, zakochani w swoim noworodku młodzi rodzice zapadają na tak zwane "pieluszkowe zapalenie mózgu". A nasi rodzice, gdy zostają dziadkami, mają jego odpowiednik zwany "babciowy mózg" ("grandma brain").

"Babciny mózg" potwierdzony przez naukowców

Badania neurologiczne wykazały, że w mózgach babć, gdy widzą swoje wnuki, dzieją się rzeczy niezwykłe. Doktor James Rilling, profesor na Wydziale Antropologii Emory'ego i Wydziale Psychiatrii i Nauk Behawioralnych na Uniwersytecie Emory'ego, zrobił rezonans magnetyczny mózgów 50. babć, pokazując im zdjęcia ich wnucząt. Odkrył, że aktywność mózgu, przynajmniej częściowo, wyjaśnia intensywną więź babci z wnuczętami.

To sugeruje, że babcie są nastawione na odczuwanie tego, co czują ich wnuki, gdy wchodzą z nimi w interakcję. Jeśli ich wnuk się uśmiecha, czują radość dziecka. A jeśli ich wnuk płacze, czują ból i cierpienie dziecka

- To, co naprawdę rzuca się w oczy, to aktywacja obszarów mózgu związanych z empatią emocjonalną - wyjaśnia Rilling.

To, co czyni to badanie szczególnie interesującym i zaskakującym, to fakt, że mózgi babć nie aktywowały się w tych samych obszarach, gdy kobiety oglądały zdjęcia swoich własnych dzieci. Gdy tym samym kobietom pokazywano zdjęcia ich potomstwa, aktywował się inny obszar, związany z empatią poznawczą. Dzięki empatii poznawczej możemy zrozumieć, co czuje inna osoba i dlaczego. Ale dzięki empatii emocjonalnej jesteśmy w stanie doświadczyć tego, co czuje ktoś inny.

Wiele teorii jeden wspólny mianownik

O szczególnym rodzaju więzi pomiędzy wnukami a dziadkami słyszy się bardzo wiele, podobnie jak wiele jest wytłumaczeń, dlaczego dziadkowie są innymi osobami w stosunku do wnuków w porównaniu do tego, jacy byli dla swoich dzieci. Z pewnością ma z tym związek inny etap życia: będąc młodszym i aktywnym zawodowo, przytłoczonym obowiązkami, odpowiedzialnością, pracą na etacie i wychowywaniem dzieci nasza uwaga jest rozproszona, z poziom stresu wyższy.

Na emeryturze, gdy mamy więcej czasu na odpoczynek, regenerację, zmniejszoną ilość stresu, odkrywanie wartości w spędzaniu czasu z dziećmi może stać się przełomowe i bardzo wzbogacające. Ważne jest także poczucie budowania więzi z małym człowiekiem, a także uczucie bycia potrzebnym, ważne szczególnie dla seniorów.

TikTokowa teoria wielkiej miłości dziadków do swoich wnuków mówi o tym, jakoby dziadkowie mieli dostawać od losu drugą szansę na wychowanie dzieci, tym razem bez pośpiechu, nerwów i pracy zarobkowej. Z większym luzem i możliwością rozpieszczania.

Jakkolwiek by nie było, badanie Berlin Aging Study, które śledziło wyniki zdrowotne ponad 500 osób w wieku 70 lat i starszych, wykazało, że dziadkowie, którzy pomagali w opiece nad wnukami, mieli niższy wskaźnik śmiertelności w okresie 20 lat niż ci, którzy tego nie robili. Wiele badań udokumentowało również korzyści dla wnuków wynikające z obecności dziadków w ich życiu. Nie pomijajmy teorii o kluczowej roli dziadków w kontynuowaniu gatunku. Antropologowie bowiem uważają, że pomoc dziadków przy pierwszym dziecku zdecydowanie zwiększa szanse na kolejne wnuki. A to oznacza jeszcze więcej miłości.

