Zdrowe trawienie to podstawa dobrego samopoczucia. Jeśli w tym aspekcie dochodzi do nieprawidłowości, organizm szybko to sygnalizuje. Trudno przeoczyć nieprzyjemne dolegliwości, choć niejednokrotnie bywają bagatelizowane. Jakie są najczęstsze objawy problemów z trawieniem?