Wróżka Aida nie przebierała w słowach. Gorący apel jasnowidzącej do Polaków

Spis treści: 01 Nowe przesłanie wróżki Aidy

02 Przesłanie Aidy Kosojan-Przybysz docenione przez komentujących

03 Kim jest wróżka Aida?

Nowe przesłanie wróżki Aidy

Wróżka Aida regularnie zwraca się do swoich obserwatorów. Nie zawsze jej przesłania wiążą się z przepowiedniami na przyszłość. Kobieta często przypomina Polakom o ważnych w życiu wartościach, o których łatwo zapomnieć pośród codziennego zabiegania. Tak jest też tym razem, ormiańska wizjonerka postanowiła zwrócić uwagę swoich fanów na szacunek dla drugiego człowieka. Wróżka Aida podkreśla, że jest on nie mniej ważny, niż szacunek dla samego siebie. W jej wpisie czytamy:

"Inny! On! Ona! Ono!



Ktoś...Swój! Obcy!

To człowiek, który ma imię, nazwisko, swoje miejsce na drzewie genealogicznym, na ziemi i w ziemi...

Reklama

Ten człowiek kocha, czuje, przeżywa, żyje, żył.

To człowiek, który jest czyjąś matką, ojcem, córką, synem, żoną, mężem, bratem, siostrą.

Szacunek do drugiego człowieka jest tak samo ważny jak do samego siebie.

Bądź, żyj, kochaj, nie rań."

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Wróżka Aida dostrzegła to w wizji na 2023. Wszystko zaczyna się zgadzać!

Przesłanie Aidy Kosojan-Przybysz docenione przez komentujących

Wpis Aidy Kosojan-Przybysz spotkał się z pozytywną reakcja jej fanów, zarówno w serwisie Instagram, jak i na Facebooku. W komentarzach można przeczytać:

"Gdyby każdy z nas tak myślał życie byłoby łatwiejsze"

"Piękne słowa na początek tygodnia może zmienią postrzeganie siebie nawzajem"

"Całe życie wyznaję tę zasadę. Uczyłam moje dzieci, żeby traktowały innych tak samo, jak same chciałyby być potraktowane. I nie chodzi o to czy dobro wraca, ale o to, żeby zawsze móc spojrzeć ze spokojem na własne odbicie w lustrze. Dzisiaj, jutro i zawsze."

Zobacz również: Wizja Jackowskiego. To się wydarzy za 30 lat. „Z tego zostanie gruz"



Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz ma ormiańskie korzenie, urodziła się w Gruzji. Aktualnie na stałe mieszka i pracuje w Polsce. Jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych jasnowidzek w kraju nad Wisłą. Wróżka Aida podkreśla, że jej wizje to dziedzictwo, które otrzymała po babce. W jej rodzinie zdolności widzenia przyszłości są dziedziczone od wieków przez najstarsze córki, z co drugiego pokolenia. Aida mocno podkreśla, że nie traktuje swojego wizjonerstwa jako pracy i nigdy się nie reklamuje, jej zdaniem i bez marketingu trafią do niej osoby, które powinny trafić.

Zobacz również: Czarny marzec dla trzech znaków zodiaku. Kryzys we wszystkich sferach życia