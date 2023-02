Spis treści: 01 Jasnowidz o przyszłości

02 Jackowski ostrzega - "Patrz na znaki"

03 Nadchodzą dwa wstrząsy - "Z tego zostanie gruz"

04 Co się wydarzy w 2023 roku?

05 Co czeka Rosję?

Jasnowidz o przyszłości

Jasnowidz mówi, że nie lubi przepowiadać dalekiej przyszłości, gdyż nie będzie go dotyczyła. Jednak ciekawość czasem bierze górę. "Wielokrotnie w życiu potrafiłem poczuć zdarzenia przyszłe, które w przeszłości miały swoje miejsce, a były wręcz niewiarygodne" - mówi Krzysztof Jackowski. I tym razem jasnowidz wyjawił swoją "wizję" na temat tego, co nas czeka na przełomie najbliższych lat. Wszystko, co będzie miało miejsce, zależy od globalnego postępowania.

Jackowski ostrzega - "Patrz na znaki"

Jasnowidz w swoich wizjach widzi małego człowieka, niskiego mężczyznę. Ostrzega również - "Patrz na znaki". Mowa tu o złych znakach politycznych. Około 5 maja tego roku ma wydarzyć się coś ważnego w polityce. Będzie to miało ogromny wpływ na przyszłość. Doprowadzi też do pierwszego wstrząsu. Ma zawieść dyplomacja i wydarzyć się coś spektakularnego.

Reklama

Zobacz również: Aida Kosojan-Przybysz pisze o potędze dobrych myśli. "Bądź szczęśliwy"

Nadchodzą dwa wstrząsy - "Z tego zostanie gruz"

Krzysztof Jackowski ma wrażenie, że z tego, co jest teraz, tego, co się dzieje na świecie, zostanie tylko gruz. W 2024 ma czekać nas pierwszy wstrząs, który nie zostanie rozstrzygnięty pokojowo. W 2028 roku ma dojść do drugiego wstrząsu, który będzie zakończony harmonią. Ma wtedy nastać wyciszenie na świecie. Jasnowidz twierdzi, że stoimy przed progiem wielkich i niebezpiecznych wydarzeń, które będą miały swój kres w 2028 roku. "To się zakończy wielkim wstrząsem" - mówi jasnowidz.

Zobacz również: Katarzyna Szymon i jej przepowiednie. Przerażająca wizja śląskiej stygmatyczki

Zdjęcie Krzysztof Jackowski / Krzysztof Kuczyk / Forum / Agencja FORUM

Co się wydarzy w 2023 roku?

“Na świecie nastąpi monarchia. Rządy monarchistyczne" - twierdzi jasnowidz, jednak sam w to nie dowierza. Według Jackowskiego będzie istniało prawo, którego w danym momencie byśmy nie pojęli. To prawo będzie segmentowe i dotyczyć ma wszystkich. Dodatkowo niektóre tereny na świecie będą "nieczynne". Dojdzie do eskalacji jakichś groźnych rzeczy, a w wielu państwach będzie panował chaos. "Będą uciekać jak z Titanica" - to słowa Jackowskiego. Mają dziać się rzeczy, na które nie jesteśmy w żadnym stopniu przygotowani. Na wschodniej granicy Europy "widzi" mało ludzi, którzy będą musieli emigrować do innych krajów, np. do Hiszpanii, w której będzie panował pokój. Jackowski twierdzi, że niekoniecznie wojna przesieje ludzi, ale jest też taka możliwość.

Co czeka Rosję?

Rosja cofnie się w głąb siebie, ale nie oznacza to, że się wycofa. Istnieje szansa, że część terenów znajdujących się w Rosji nie będzie zdatna do zamieszkania, ani przebywania na niej. Podczas swojej wizji dotyczącej Rosji, jasnowidz wspomniał również o narodach, które straciły kiedyś własne państwa. Czy ma to jakiś związek z Federacją Rosyjską? Przyszłość dla Jackowskiego jest bardzo zagadkowa...

Zobacz również: Jasnowidz Krzysztof Jackowski: Fatalna wizja na 2023 rok. Zobaczył wojsko na ulicy! Wskazał miejsce w Polsce