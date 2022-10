Wróżka Aida: Przewidywała losy Polski. Dziś ma kolejne przesłanie

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz to Gruzinka ormiańskiego pochodzenia, która mieszka i pracuje w Polsce. Jest jedną z najbardziej znanych jasnowidzek w naszym kraju. Swoje nadnaturalne zdolności do przepowiadania przyszłości odziedziczyła po babce. Jak sama mówi, wizjonerstwo w jej rodzinie dziedziczone jest od wieków przez najstarsze córki i ujawnia się w co drugim pokoleniu. Jasnowidzka Aida często odżegnuje się od nazywania siebie “wróżką".. Podkreśla jednocześnie, że nigdy nie wydała ani grosza na reklamę, wychodzi z założenia, że osoby, które powinny do niej trafić, los skieruje do jej drzwi.

Wróżka Aida znów zabiera głos

Na profilu swoim profilu w serwisie Instagram Aida Kosojan-Przybysz obok przeczuć i nowych wizji, wizjonerka często publikuje także wpisy, które mają zachęcić jej obserwatorów do przemyśleń a często także podnosić ich na duchu — wprowadzać dobrą energię do ich życia. Jej najnowszy wpis związany jest właśnie z tego typu przesłaniami.

Dzisiaj, 29 października wróżka Aida udostępniła post, w którym napisała: "myśl", że muszę... buduje we mnie duże napięcie, "myśl", że chcę... otwiera we mnie ogromnie pokłady pozytywnej energii.

Instagram Post Rozwiń

Wizjonerka zwraca tym samym uwagę na różnicę pomiędzy “musieć", a “chcieć" - zadania wykonywane dlatego, że są naszym obowiązkiem lub zostały nam w jakiś sposób narzucone, realizujemy mniej chętnie, niż te, które wynikają z potrzeby serca. Zgadzacie się z wróżką Aidą?



