Zakaz dzielenia mieszkania przed ślubem wydaje się przestarzały i niedzisiejszy. Większość par decyduje się zamieszkać razem przed zawarciem sakramentu małżeństwa, by lepiej się poznać i przyzwyczaić się do swojej obecności. Mimo to Kościół katolicki nie zamierza zmienić zdania w tej sprawie. Instytucja mówi jasno: wspólne mieszkanie przed ślubem to grzech.

Głos w tej sprawie zabrał ks. Teodor Sawielewicz. Duchowny prowadzi na YouTube kanał o nazwie "Teobańkologia". Porusza w nim tematy związane z wiarą i kościołem. Filmy cieszą się dużą popularnością. "Teobańkologia" doczekała się aż 417 tys. subskrybentów.

Wspólne mieszkanie przed ślubem? Ksiądz odpowiada

W jednym z sierpniowych filmów ksiądz postanowił poruszyć temat dzielenia mieszkania przed ślubem. Już na wstępie zaznaczył, że takie zachowanie zakochanych jest nieodpowiednie i niepochwalane przez Kościół katolicki. Później przytoczył fragment Pisma Świętego, który - w jego odczuciu - wprost zakazuje wspólnego mieszkania, nawet jeśli nie wiąże się ono ze współżyciem.

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła ks. Teodor Sawielewicz przytoczył fragment Kazania na Górze z piątego rozdziału Ewangelii wg Św. Mateusza.

Ksiądz apeluje. "Uważaj, to niszczy twój związek"

W dalszej części filmiku ksiądz pozwolił sobie zinterpretować przytoczone wersety. Zaznaczył, że jego zdaniem fragment jest oczywisty i jasno mówi, że wystawianie się na pokusę jest grzechem. "Nawet jeśli decydujemy się, że tylko mieszkamy ze sobą i nie będziemy współżyć przed ślubem, to samo wystawanie się na okazję już jest grzechem. Tak naprawdę to jest grzech pychy" - zaznaczył.

Później ksiądz poszedł o krok dalej i zaznaczył, że według Jezusa wspólne mieszkanie negatywnie wpływa na związek, sukcesywnie go niszcząc.

Jezus mówi: "Uważaj, bo to cię niszczy, niszczy twój związek. I to z takimi szkodami, że się nie pozbierasz". Nie warto tego robić. Tak, jak nie warto łykać tabletki na porost włosów, jeśli ta tabletka rozwali ci wątrobę i serce

