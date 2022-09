Wstawiennictwo świętych

Dla wiernych modlitwa to czas spotkania z Bogiem, w którym mogą wyrazić wdzięczność za wszystko, co mają i powierzyć mu pewne intencje. By otrzymać to, o co proszą, zwracają się również do świętych.

Warto podkreślić, że wstawiennictwo nie występuje we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich - głównie w katolicyzmie i prawosławiu. Doktryna zakłada, że święci mogą wstawiać się w modlitwach kierowanych do Boga, ale uznaje również zanoszenie próśb do świętego i proszenie o wstawiennictwo.

Wyróżnia się kilku patronów, którzy mają dar w pomaganiu i są szczególnie skuteczni w konkretnych sprawach. Jak widać, dla katolików święci są nie tylko wzorem do naśladowania, ale także orędownikami. Oto kilku z nich, do których warto się modlić.

Reklama

Zdjęcie Dla wiernych modlitwa to czas spotkania z Bogiem, w którym mogą wyrazić wdzięczność za wszystko, co mają i powierzyć mu pewne intencje / 123RF/PICSEL

Św. Antoni

Na pewno większość spotkała się z powiedzeniem, że to m.in. modlitwa do św. Antoniego pozwala znaleźć zagubioną rzecz. Okazuje się, że wielu wiernych przekonało się na własnej skórze, że jest on skutecznym orędownikiem. Jest nie tylko patronem rzeczy zagubionych, ale także strapionych panien. Wierzy się, że św. Antoni, czyli jeden z najpopularniejszych świętych Kościoła, jest w stanie pomóc w znalezieniu dobrego męża.

Św. Rita i św. Juda Tadeusz

Skuteczną orędowniczką jest również św. Rita. Uznaje się ją za pomocną w sprawach trudnych i beznadziejnych, ale jest również patronką matek i kobiet we wszystkich stanach. Jej kult rośnie w siłę w bardzo szybkim tempie, a w Kościele katolickim jej wspomnienie liturgiczne wypada 22 maja.

Wierni powierzają jej przeróżne intencje. Proszą o pomoc m.in. podczas zdawania egzaminu, czy szukania pracy. Poza tym do św. Rity są wysyłane prośby o poprawienie sytuacji finansowej oraz uzdrowienie. Dla wielu katolików św. Rita jest jedną z tych orędowników, do których zwracają się najczęściej, bo wiedzą, że zawsze im pomoże.

W sprawach trudnych i beznadziejnych warto się również modlić do św. Judy Tadeusza - męczennika i jednego z apostołów. Dzięki jego wstawiennictwu można liczyć na pomoc w szczególnych intencjach. W Polsce w niektórych kościołach są nawet odprawiane nabożeństwa ku jego czci.

Św. Marta

Wspomnienie św. Marty w Kościele katolickim wypada 29 lipca. Jest ona m.in. patronką zapracowanych, gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Św. Marta jest głównie znana z ewangelicznej opowieści dotyczącej odwiedzin Jezusa w Betanii.

Wielu wiernych uważa, że jest niezwykle skuteczna w sprawach trudnych. Wierzą, że walcząc z przeciwnościami losu, warto się do niej pomodlić, bo jej orędownictwo jest niezwykle silne i pomaga niemal natychmiastowo.

Zdjęcie Katolicy wierzą, że za pomocą św. ojca Pio można uzyskać potrzebne łaski / Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images

Św. Peregryn

Św. Peregryn jest patronem chorych na raka, AIDS oraz inne nieuleczalne schorzenia. On sam borykał się z nowotworową zmianą na nodze, ale został cudownie uzdrowiony. Teraz wierni modlą się o jego wstawiennictwo i pomoc w walce z chorobą. Mówi się, że za jego orędownictwem dokonało się wiele cudów.

Św. Edward

Św. Edward to patron trudnych spraw małżeńskich i rozdzielonych małżonków. Król Anglii odznaczał się pobożnością. Był niezwykle przywiązany do Kościoła. Darzył Chrystusa bezgraniczną miłością i ofiarował mu zachowanie czystości w małżeństwie.

Do św. Edwarda katolicy modlą się, by zażegnąć małżeńskie spory i problemy. Wierzy się, że jest w stanie uzdrowić związek, wprowadzić do niego ład i pozbyć się kryzysu.

Św. Ojciec Pio

Ojciec Pio to stygmatyk i święty Kościoła katolickiego. Za życia otrzymał liczne dary m.in. bilokacji, jasnowidzenia i czytania w ludzkich sercach. Uważa się, że dzięki jego modlitwie dokonało się wiele cudów i uzdrowień.

Katolicy wierzą, że za jego pomocą można uzyskać potrzebne łaski. Wystarczy w pilnej i trudnej sytuacji zwrócić się do św. ojca Pio i poprosić o jego wstawiennictwo u Boga.

***

Zobacz także:

Dziwne urządzenia w polskich kościołach. O co chodzi?

Typy ludzi w kościele. TikTokerka przedstawia wiernych

Skarpeta Jana Pawła II relikwią. Miała uratować egzorcystę