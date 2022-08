Typy ludzi w kościele. TikTokerka przedstawia wiernych

Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to serwis TikTok jest mobilną aplikacją, stworzoną z myślą o dzieleniu się krótkimi formami wideo. Cieszy się na świecie ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży i młodych dorosłych.



Aktywna w tym serwisie Karolina "Karolcia" Witaszek opublikowała nagranie na temat tego, jakich ludzi możemy spotkać, udając się do kościoła na mszę. Według dziewczyny są to Mamy "na pokaz", Wiejskie plotkary, Konkurencja organisty, Nastolatki po imprezie, typ "Bo żona kazała" oraz Gwiazdy wsi.

Zobaczcie, czym się charakteryzują dane typy. Czy wasze doświadczenia są podobne?

Reklama

TikTok

Zobacz również:

Surowe reguły zakonnego życia zmieniają się w czasie świąt

Aniołowie na polu. Objawienia Izydora Oracza

Zdrowotne właściwości bursztynu. Na co pomaga "bałtyckie złoto"?