Ludzie! Mam pępek! Po raz pierwszy od pięciu lat mam z powrotem pępek! O ile kochałam i kocham swoje poporodowe ciało, to jestem zachwycona faktem, że znów go widzę, kiedy patrzę w dół. Moja mama też jest szczęśliwa, uwielbia to, że znów mam z nią to „połączenie” przez pępek. Wydaje się to głupie, ale jego brak powstrzymywał mnie przed wieloma rzeczami i mocno namieszał mi w głowie. "Odsłonięcie” mojego nowego pępka jest jak odrodzenie i zrzucenie mojej starej skóry. Jestem wdzięczna za mamę, która dała mi pierwszy pępek i chirurga, który pomógł mi odzyskać drugi!