Na początek, trochę prywaty. Mój kot ma na imię Maćka, a imię to w ciągu jego siedmioletniego życia bywało przyczyną niezliczonej ilości nieporozumień i zabawnych sytuacji. Bo Maćka, wbrew pozorom stwarzanym przez końcówkę z literą "A" to nie kotka, a kocur. Kastrowany, ale jednak.

Chociaż to ludzie wybierają imię dla kota i to oni czynią z owego wyboru temat dyskusji, zwierzak również nie pozostaje wobec niego obojętny . Nad problemem badawczym "czy koty reagują na imię" pochylił się Atsuko Saito, psycholog z Sophia University w Tokio. Ekspertowi za próbę badawczą posłużyło 78 tokijskich kotów. Zwierzęta musiały wysłuchać czterech wypowiadanych kolejno przez ludzi słów, a następnie swojego imienia. Jak się okazuje, mruczki stopniowo traciły zainteresowanie komunikatami, jednak ożywiały się na dźwięk własnego imienia. Wnioski (opublikowane w "Scientific Reports"): coś jest na rzeczy. " Bardzo prawdopodobne, że koty nauczyły się łączyć dźwięk swojego imienia z pozytywnym wzmocnieniem - nagrodą, taką jak jedzenie czy pieszczoty" - wyjaśniał Saito na łamach "National Geographic".

Przeważały jednak imiona po prostu pięknie brzmiące, krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia, a jednocześnie kojarzące się z czymś miłym i pełnym uroku. Przykłady? Gacuś, Cynamon, Peper, Friko, Stella, Luxor. Imiona, które można by podsumować krótkim: " po prostu <<kici>> ".

Propozycji jest więc wiele, ale faworyta wciąż brakuje. W celu jego wyłonienia poprosiliśmy naszych czytelników o wskazanie swojego typu w ankiecie, w której do wyboru było 10 kocich imion: Bąbel, Borys, Filemon, Leo, Luna, Łobuz, Mruczek, Puma, Puszek, Rudy. Dlaczego akurat ta dziesiątka? Lista kandydatów była oczywiście subiektywnym wyborem, staraliśmy się jednak, by stanowiła ona zbiór różnorodny. Znalazły się więc na niej imiona popularne, odwołujące się zarówno do cech wyglądu jak i charakteru zwierzęcia oraz by swoją reprezentację znalazły zarówno typowo zwierzęce imiona, jak i te, które funkcjonują też w ludzkim świecie.