Choć dania te nie każdemu przypadną do gustu ze względu na intensywny smak, konsystencję i niekonwencjonalne składniki, odzwierciedlają wyjątkowe tradycje kulinarne i regionalne gusta, które niezmiennie fascynują miłośników dobrego jedzenia na całym świecie.

Na co jednak uważać i dwa razy lepiej się zastanowić podczas podróży, gdy chcemy spróbować lokalnej kuchni?

Blodpalt - Finowie i Szwedzi to uwielbiają

Blodpalt to tradycyjnie przyrządzane często w północnej Szwecji i fińskiej Laponii, ciemnobrązowe pierożki, kluski z mąki żytniej lub jęczmiennej oraz... krwi zwierzęcej, zazwyczaj renifera.

To właśnie to danie zostało uznane za najgorsze danie na świecie, według użytkowników TasteAtlas. Do różnych wersji można dodać krew innych zwierząt, a także przyprawy i puree ziemniaczane.