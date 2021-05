​Wybrano ptasiego króla Instagrama. Zwycięzcą został paszczak australijski

Naukowcy z Niemiec przejrzeli ponad 27 000 zdjęć, aby ustalić, który ptak jest "najbardziej instagramowy" na świecie. Okazało się, że ornitologiczną gwiazdą Instagrama jest mało znany paszczak australijski. O jego popularności w mediach społecznościowych nie zdecydowało barwne upierzenie, smukła sylwetka czy urzekający śpiew, bo tych ów gatunek nie posiada. Wygrał dzięki swojemu osobliwemu wyglądowi.

Zdjęcie Patrząc na zdjęcia paszczaków, można odnieść wrażenie, że są wkurzone albo wiecznie niezadowolone / 123RF/PICSEL

Paszczaki australijskie jeszcze do niedawna triumfowały na liście najdziwniej wyglądających ptaków świata, a byli tacy, którzy uznawali je wręcz za najbrzydsze. Dziś uznawane są za najbardziej "instagramowy" gatunek. Ten tytuł zawdzięczają swojej nieoczywistej urodzie, niepowtarzalności i badaniom przeprowadzonym przez psycholog dr Katję Thommes i Gregora Hayna-Leichsenringa, miłośnika ptasiej fotografii. To właśnie on podsunął pomysł, aby wyłonić najbardziej "instagramowego" ptaka na świecie.

W badaniu przeanalizowano ponad 27 tys. zdjęć ptaków umieszczonych na dziewięciu instagramowych kontach prowadzonych przez miłośników ornitologii, które łącznie obserwowało prawie 3,5 miliona użytkowników. Motywacja badaczy była prosta - chcieli się dowiedzieć, co decyduje o popularności i atrakcyjności zdjęcia z upierzonym bohaterem w roli głównej.

Okazało się, że klasyczne pojęcie piękna nie było głównym wyznacznikiem. Zdjęcia ptaków pięknie upierzonych, barwnych, zbierają oczywiście sporo lajków, ale to nie kolory najbardziej urzekają użytkowników Instagrama. "Często im bardziej osobliwe lub niezwykłe jest zwierzę, tym więcej ludzi na nie reaguje" - powiedziała w rozmowie z "The New York Times" dr Katja Thommes, psycholog i pasjonatka fotografii.

Mówiąc wprost, największe zainteresowanie budzą gatunki osobliwe, dziwaczne, pokraczne. A w tej materii paszczaki australijskie nie mają sobie równych. Są krępe, mają upierzenie zlewające się z otoczeniem i wielki, szeroki dziób, od którego wzięła się nazwa tego gatunku. Patrząc na zdjęcia paszczaków, można odnieść wrażenie, że są wkurzone albo wiecznie niezadowolone.