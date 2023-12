Czy pszczoły zapadają w sen zimowy?

"Jeśli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje" - brzmi polskie przysłowie. Z kolei Albert Einstein miał mawiać, że jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia.

O tym, że pszczoły to najbardziej pożyteczne owady, wiedzą zapewne wszyscy, a ich przydatność w gospodarce człowieka i w całym ekosystemie jest nie do przecenienia. Wracając jednak do kluczowego pytania - czy pszczoły po kilkumiesięcznej, tytanicznej pracy zimą udają się na zasłużony wypoczynek? A jeśli tak, to gdzie się wówczas znajdują i czy faktycznie śpią do wiosny, tak samo jak niedźwiedzie?

Reklama

"Pszczoły zimą zajmują się głównie utrzymywaniem temperatury w ulu. Są lekko odrętwiałe, ale nie śpią. Zbijają się w ciasny kłąb, tworząc coś w rodzaju pszczelej kuli. Oczywiście ta kula jest poprzedzielana plastrami z zapasami zimowymi, ale to pszczołom bynajmniej nie przeszkadza. Kłąb zimowy jest jak żywy organizm, dzieje się w nim nieustanny ruch. Pszczoły ruszają się, by generować temperaturę. Te z zewnątrz przemieszczają się do środka, gdzie cieplej, a te ogrzane, zajmują miejsce koleżanek na zewnętrznych częściach kłębu. Dzięki temu gdy na zewnątrz mróz i śnieżyca, w pszczelim kłębie panuje temperatura 20 stopni Celsjusza" - czytamy na stronie bractwopasiecznikow.pl.

Warto wiedzieć: Oto najcenniejszy produkt z ula. Wcale nie miód...

Zdjęcie Pszczoły całą zimę spędzają w ulu, ale nie śpią / 123RF/PICSEL

Niezwykle ciekawą informacją jest również to, że w okresie letnim, gdy pszczoły pracują przy zbiorach miodu i pyłku ich średnia długość życia wynosi zaledwie 40 dni. Natomiast pszczoły, które rodzą się na przełomie sierpnia i września żyją o wiele dłużej, bo aż do wiosny kolejnego roku.

"Ta różnica w długości ich życia, nie wynika wyłącznie z nadmiaru pracy przy zbiorach i jej braku zimą. Najsilniej obciąża pszczoły karmienie larw, które wymaga produkcji mleczka pszczelego" - informuje bractwopasiecznikow.pl.

Czytaj również: Koneserzy cenią ten miód za doskonały smak. Mówią, że to najlepsza hybryda

Zdjęcie Pszczoły są pracowite, łagodne, delikatne i spokojne - nigdy nie zaatakują bez powodu / 123RF/PICSEL

Czy pszczoły opuszczają zimą ul?

Pszczoły spędzające zimę w ulu, dysponują 10 kg pożywienia, przygotowanego przez pszczelarza. Ale skoro jedzą i nie opuszczają ulu, to gdzie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne?

"Pszczoły zimą nie opuszczają ula, nie wydalają też w swoim gnieździe, gdyż to niebywale higieniczne owady. Na przedwiośniu, ich jelito jest tak wypełnione, że ledwie się ruszają. Ich głównym marzeniem jest zatem tzw. lot oczyszczający. Jego efekty widać w całej okolicy pasieki: drobne, rude kreseczki na daszkach uli, samochodach czy oknach połaciowych, to wyraźny znak pszczelich oblotów i nadchodzącej wiosny" - czytamy na stronie bractwopasiecznikow.pl.