Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustala na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Składając wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymamy prawo do 800+ od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożymy wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2025 r., otrzymamy świadczenie od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.) - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.