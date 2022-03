"Polska i jej mieszkańcy zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla i uznanie międzynarodowej społeczności. Praca, jaką wykonują dla uchodźców z Ukrainy jest po prostu nadzwyczajna. Co za wspaniały kraj".

Tymi słowami hiszpański dziennikarz Víctor Olivares zwrócił uwagę wielu osób, choć głównie z naszego kraju. Swój manifest opublikował na Twitterze, dodając również zdjęcie z jednego z dworców kolejowych, na których przyjmowani są uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy. Wpis polubiło już kilkanaście tysięcy internautów.

Olivares to niezależny korespondent, nadający obecnie z granicy polsko-ukraińskiej. Od początku rosyjskiej agresji polską granicę przekroczyło około 2 mln Ukraińców. Liczba ta prawdopodobnie będzie ciągle rosnąć.

Oczywiście sugestia Hiszpana nie równa się z oficjalnym zgłoszeniem kandydatury do Komitetu Noblowskiego. Nawet jeśli bardzo by chciał, to tylko wąska, jasno określona w statucie grupa osób może składać wnioski o nominacje do nagrody.

Faktem jest jednak, że w przeszłości zdarzało się, iż do tytułu nominowano nie jedną, konkretną osoby, a grupę ludzi. Tak było chociażby w przypadku Syryjskiej Obrony Cywilnej, nazywanej Białymi Hełmami, która otrzymała nominację w 2016 roku.

Obserwatorzy podkreślają jednak, że praktycznie murowanym kandydatem i faworytem do otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla jest prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

