Wysyp kurek w polskich lasach

Na facebookowym profilu Lasów Państwowych pojawił się post, który z pewnością ucieszy wielu grzybiarzy.

Po weekendowych deszczach, słońcu w lesie pojawiły się kolejne skarby. Tym razem złociste kurki - a dokładnie pieprznik jadalny czytamy na Facebooku.

Pieprzniki jadalne nazywane też kurką, kurzą stopką czy też lisicą to jedne z ulubionych grzybów Polaków. Ich smak, aromat, a także właściwości sprawiają, że chętnie się nimi zajadamy pod różnymi postaciami. Suszone, marynowane czy też smażone na maśle - kurki to wyjątkowy przysmak sezonu letnio-jesiennego.

Gdzie szukać kurek? Grzybiarze wskazali konkretne miejsca

Pieprzniki jadalne rosną w lasach od czerwca do listopada. Do wzrostu potrzebują one wilgoci. Panujące do tej pory w Polsce warunki, a przede wszystkim susza, sprawiły, że kurek w tym sezonie jest dość mało. Jednakże, w internecie coraz więcej osób donosi o miejscowych występowaniach tych grzybów.

O tym, w jakich miejscach powinniśmy szukać pieprznika jadalnego, poinformowali leśnicy na Facebooku. - Gdzie go znajdziecie? Można powiedzieć, że prawie wszędzie, bo w lasach iglastych (sosnowych, świerkowych), ale i liściastych (gdzie występuje: dąb, buk czy grab) - czytamy.

Co jednak istotne, kurek należy szukać w lasach, w których w ostatnim czasie wystąpiły obfite opady deszczu. Grzyby te rosną gromadnie. Zazwyczaj znajdziemy je w miejscach prześwietlonych tam, gdzie rośnie mech.

W ostatnim czasie na facebookowych grupach pojawiły się informacje dotyczące tego, w jakich regionach Polski możemy obecnie znaleźć kurki. Miłośnicy grzybów wskazują pewne miejsca:

Mazury

okolice Ostrowa Lubelskiego

województwo świętokrzyskie

województwo pomorskie

Śląsk

Podlasie

okolice Płońska na Mazowszu

Leśnicy apelują o ostrożność. Łatwo można się pomylić

W poście Lasów Państwowych znalazł się również apel do zbieraczy:

Warto się im dobrze przyjrzeć, zanim je zbierzecie. (Kurka) czasem mylona jest z lisówką pomarańczową.

Lisówka pomarańczowa to trujący grzyb, którego spożycie prowadzi do zatrucia. Zdarza się, że mniej doświadczeni grzybiarze mylą je z kurkami. Aby jednak uniknąć takiej pomyłki, warto zwrócić uwagę na szczegóły. Istnieją pewne cechy, które pomogą odróżnić nam te dwa grzyby.

Zdjęcie Sezon na kurki w Polsce właśnie się rozpoczął / 123RF/PICSEL

Pierwszą z nich jest kolor. Jak sama nazwa wskazuje, lisówka pomarańczowa ma pomarańczową, lub żółto-pomarańczową barwę. Kurka jest najczęściej żółta, jednak może przybierać różne odcienie od bladożółtego po jaskrawożółty. Innym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest trzon. U lisówki jest on cieńszy i jaśniejszy od kapelusza, natomiast trzon kurki jest często gruby i może osiągać nawet do 2,5 cm. Także ich kapelusze różnią się od siebie. Lisówka ma cieńsze i węższe blaszki, natomiast listewki kurek mają postać fałd.

