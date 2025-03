Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Ponosząc koszty związane z pogrzebem, mamy możliwość wnioskowania o zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może go uzyskać każdy, kto spełnia jeden z poniższych warunków:

jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,

zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,

zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

"Zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy)" - wskazuje rządowy serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile obecnie wynosi zasiłek pogrzebowy i gdzie się o niego starać?

Niezbędne dokumenty o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu, jeśli zmarły otrzymywał takie świadczenie lub w jednostce ZUS zgodnej z naszym miejscem zamieszkania. Dokumenty można wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeśli prawo do zasiłku zostanie przyznane, otrzymamy go w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Natomiast w przypadku, gdy ZUS z jakichś przyczyn nie przyzna zasiłku pogrzebowego, wówczas istnieje możliwość odwołania się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Należy to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji z ZUS. Za złożenie odwołania nic trzeba płacić.

Obecnie zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 tys. zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Taka kwota obowiązuje od 1 marca 2011 r.

Na jakich zasadach będzie waloryzowany zasiłek pogrzebowy? 123RF/PICSEL

Zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony?

Od 2026 r. zasiłek pogrzebowy ma zostać podniesiony z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Ponadto świadczenie ma być także waloryzowane, na co wskazuje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

"Obecnie koszty zwykłego pogrzebu w Polsce wynoszą minimum 8-10 tys. zł. Koszty te są różne w zależności od regionu organizacji pogrzebu. W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. Proponuje się podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł" - wskazano w projekcie. Takie rozwiązanie ma w większym stopniu rekompensować rzeczywiście poniesione koszty pogrzebu.

I jak dalej czytamy w projekcie - "Proponowana regulacja oprócz podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zmierza również do zapewnienia corocznego wzrostu kwoty zasiłku pogrzebowego i utrzymania jego funkcji w przyszłości, bez potrzeby interwencji ustawodawcy. Proponuje się, by kwota zasiłku pogrzebowego, była podwyższana co roku, w marcu o wskaźnik inflacji ogółem publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni".

Jednak jak informuje Gazeta Prawna - "Wcześniejsze propozycje zakładały, że zasiłek będzie waloryzowany na wzór emerytur i rent, czyli o wskaźnik inflacji plus 20 proc. przyrostu przeciętnej płacy. Jednak ze względu na obawy Ministerstwa Finansów dotyczące stanu budżetu, przyjęto bardziej restrykcyjne zasady. W praktyce oznacza to, że zasiłek nie będzie wzrastał każdego roku, ale co 2-3 lata".

Do takiego rozwiązania nieprzychylnie podchodzi branża pogrzebowa. Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak stwierdził na łamach serwisu Infor, że zasiłek pogrzebowy powinien być waloryzowany każdego roku z dniem 1 stycznia.

Zatem jeśli podniesienie zasiłku pogrzebowego ma być uzależnione od wskaźnika wyższego niż 105, to, zdaniem Czyżaka "Oznacza to nie mniej ni więcej, przy założeniu prognoz Ministerstwa Finansów mówiących, że inflacja w roku 2026 będzie na poziomie 3.1 proc. w kolejnym roku (2027) 2,6 proc., a w 2028, kiedy wskaźnik inflacji osiągnie poziom 2,5 proc. i pozwoli to na pierwszą waloryzację tego świadczenia. Przez pierwsze dwa lata zasiłek pogrzebowy nie będzie więc podlegał waloryzacji - skwitował w serwisie Infor prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

