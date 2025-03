Osoby upoważnione do renty wdowiej mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia, czy 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc .

We wniosku ERWD należy zaznaczyć jeden z wariantów, na który się decydujemy - wypłata 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Natomiast trzecia opcja to: 100 proc. wyższego świadczenia i 15 proc. drugiego .

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od początku roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło już przeszło pół miliona wniosków o rentę wdowią. I jak zaznacza resort - prawo do renty wdowiej ZUS (lub inny organ rentowy) przyzna od miesiąca, w którym złożony został wniosek, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r. prawo do świadczenia łącznie z rentą rodzinną będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r.