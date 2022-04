Z Putinem jest źle. Porównują go do Hitlera w ostatnich dniach wojny

Życie i styl

Dołącz do nas:

O domniemanej chorobie Władimira Putina znów zrobiło się głośno. W czwartek prezydent Rosji spotkał się bowiem z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, a po ich spotkaniu w internecie znów zaroiło się od spekulacji na temat jego stanu zdrowia. Internauci zwrócili uwagę, iż przez większość czasu Władimir Putin ściskał krawędź stołu, co może świadczyć o chorobie Parkinsona. Porównują go do Hitlera w ostatnich dniach wojny.

Zdjęcie W ostatnim czasie pojawiło się sporo spekulacji dotyczących stanu zdrowia prezydenta Rosji / Hasan Bratic/Pixathlon/REPORTER/East News / East News