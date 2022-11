Flaga państwowa RP

Flaga państwowa w Polsce składa się z dwóch poziomych pasów o tej samej szerokości. U góry w kolorze białym i u dołu w kolorze czerwonym. Jej proporcje wynoszą 5:8. Mogą jej używać władze, instytucje państwowe oraz prywatne, a także obywatele.

Z kolei flaga z godłem państwowym RP na białym pasie jest przeznaczona innym jednostkom. Jak podaje miniprzewodnik "Biało-Czerwona" wydany przez MSWiA, mogą jej używać tylko polskie przedstawicielstwa i misje za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicę.

Polacy decydują się wywieszać flagę państwową m.in. 2 maja i 11 listopada. Jak się okazuje, nic nie stoi na przeszkodzie, by eksponować ją przez cały rok lub podczas wydarzeń z życia prywatnego. Trzeba jednak pamiętać, że osoba cywilna nie może korzystać z flagi państwowej z godłem, a wywieszanie flagi państwowej na szczycie budynku jest zarezerwowane dla instytucji państwowych.

Zdjęcie Flaga państwowa w Polsce składa się z dwóch poziomych pasów o tej samej szerokości / 123RF/PICSEL

Zasady dotyczące flagi państwowej RP

Przewodnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera kilka ważnych zasad, o których należy pamiętać. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo. Oznacza to, że w sytuacji pojawienia się na masztach wielu flag, to flaga RP jest wciągana jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia.

Poza tym zabronione jest eksponowanie postrzępionej oraz pomiętej flagi. Powinna być czysta, a jej barwy czytelne. W dodatku nie należy wywieszać jej podczas deszczu, burzy oraz silnego wiatru i śnieżycy, czyli w sytuacjach, gdy grozi jej zerwanie i upadek na ziemię. W momencie zaplątania flagi wokół drzewca należy ją natychmiast rozplątać.

Należy pamiętać, że pod żadnym pozorem wywieszona flaga nie może dotykać podłoża oraz wody, a także zabronione jest umieszczanie na niej napisów oraz rysunków. Wywieszając ją przed domem, trzeba uważać, by jej barwy układały się poprawnie. W innym przypadku nie będzie ona stanowiła symbolu państwa polskiego. Na przykład zawieszając flagę pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie patrząc od frontu.

Flagi nie należy także wyrzucać. Zużytą zaleca się niepubliczne spalić bądź zniszczyć poprzez rozdzielenie barw.

Zdjęcie Wyeksponowana flaga powinna być czysta, a jej barwy czytelne / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Kara za znieważenie flagi

Podczas świąt państwowych, rocznic oraz innych uroczystości coraz więcej Polaków decyduje się na wywieszanie flagi państwowej. W miniprzewodniku "Biało-Czerwona" czytamy, że każdy obywatel ma prawo do wyeksponowania jej na swoim domu, w oknie lub na balkonie. Podkreślono, że szerokość flagi nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca oraz większa niż połowa jego długości.

Art. 1. ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych stanowi o ochronie prawnej symboli RP.

Mowa w nim o prawie i obowiązku każdego obywatela oraz organów państwowych, instytucji i organizacji, jakim jest otaczanie ich czcią i szacunkiem. Warto więc o tym pamiętać chcąc wywiesić przed domem flagę państwową z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podkreślono, że symbole RP są pod szczególną ochroną prawa, a to, co grozi za znieważenie m.in. flagi, dokładnie wyjaśnia art. 137. par. 1. Kodeksu karnego. "Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

