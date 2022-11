Zgodnie z szacunkami GUS inflacja w Polsce w październiku 2022 r. wyniosła 17,9 proc. To kolejny niechlubny rekord. Podwyżki cen niepokoją Polaków. Obecnie drogie jest dosłownie wszystko - od ubrań, przez kosmetyki po żywność.

Ceny podstawowych produktów spożywczych biją rekordy. W sklepach zostawiamy dziś sporą część wypłaty. Pierwsze szacunki GUS podają, że ceny żywności wzrosły w październiku o 21,9 proc. (licząc rok do roku). Nic nie wskazuje na to, by w przyszłych miesiącach sytuacja miała się poprawić.

Katarzyna Bosacka znów zabrała głos. Tym razem mówi o makaronie

Polacy szukają sposobów, by zaoszczędzić. Jednym z nich podzieliła się Katarzyna Bosacka. Autorka publikacji na temat zdrowia na Instagramie radzi, jak jeść zdrowo i tanio. Analizuje składy poszczególnych produktów spożywczych i poleca te - jej zdaniem - najlepsze. Wczoraj pod lupę wzięła makaron penne. Co orzekła?

Reklama

Katarzyna Bosacka opublikowała krótki film. Zaprezentowała na nim dwa opakowania makaronu penne. Oba zawierały 500 g produktu. Makarony nie różniły się także składem: oba były wykonane z semoliny z pszenicy durum.

Ekspertka podkreśliła, że jedno z opakowań pochodzi od znanego producenta. Drugie to natomiast marka własna jednej z popularnych sieci sklepów. Pierwsze opakowanie kosztowało ponad 7 zł. Drugie było o połowę tańsze.

Jak kupować taniej? Przede wszystkim nie bójmy się produktów marek własnych sklepów. Składem nie odbiegają od tych popularnych, a są dużo tańsze! Odczarujmy je w końcu napisała Bosacka na Instagramie.

Instagram Wideo Rozwiń

Co na to obserwatorzy Katarzyny Bosackiej? "Nie zgadzam się"

Nie wszyscy internauci zgodzili się z ekspertką. "Ale to też zależy od metody suszenia takiego makaronu, często te tańsze nie są suszone, jak powinny być, tylko są już na wstępie przesuszone, przypalone od gorąca" - napisała jedna z fanek Bosackiej.

Nie zgadzam się, że cena nie wpływa na jakość. Kilka razy kupiłam jakiś tańszy i nie był smaczny lub się rozpadł podczas gotowania. Ktoś, kto je dużo makaronów od razu rozpozna dobry jakościowo produkt zaznaczyła kolejna internautka.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka od lat radzi Polakom jak jeść zdrowo / Mateusz Jagielski / East News

***

Zobacz również:

Katarzyna Bosacka o cenach. Zdjęcia półek sklepowych ją zszokowały

Katarzyna Bosacka: "W jedzeniu jest wszystko, co najważniejsze"

Katarzyna Bosacka znów apeluje. Nazwa produktu może wprowadzać w błąd