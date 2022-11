Zjawisko na niebie, które od lat budzi w ludziach lęk

Kształtów, jakie mogą przybierać chmury, jest wiele. Niektóre potrafią wyglądać jak coś z piekła rodem.

Chmury w kształcie wielkiej fali tsunami, chmury, które tworzą efekt pękniętego nieba, czy inne twory mogą zwyczajnie przestraszyć ludzi.

Tym razem spojrzenie w niebo w Wietnamie powodowało dreszcz u tych, którzy patrzyli na to zjawisko.

Na niebie 1 listopada pojawiła się czarna chmura w kształcie pierścienia. Wyglądało to bardziej jak dym, niż naturalna chmura, co wywołało zaciekawienie świadków.

Szybko nazwano to zjawisko "portalem do piekła", a miał się on ukazać na niebie już kilkukrotnie w poprzednich latach w innych częściach świata.

Wyjaśnienie zjawiska jest mniej mroczne, niż można się tego spodziewać

W poprzednich latach było widywane w Wielkiej Brytanii, Pakistanie, Chinach czy w Ameryce Północnej i jak wiele na to wskazuje... nie ma w nim nic mrocznego, czy magicznego.

Eksperci w kolorze i kształcie tego obłoku doszukują się... działania człowieka, a nie sił nadprzyrodzonych, w tym i samego diabła. Gdy zdarzenie miało miejsce kilka lat temu w Chinach, chmura okazała się być efektem eksplozji transformatora, a w Wielkiej Brytanii wszystkiemu winne były sztuczne ognie.

Taki okrąg powstaje, gdy dochodzi do nagłej eksplozji i pod wpływem wirującego powietrza tworzy się regularna obręcz z pustą przestrzenią w środku.

