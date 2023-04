Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz to wizjonerka o ormiańskim pochodzeniu. Jest Gruzinką, jednak na stałe mieszka w Polsce. Jak sama twierdzi, zdolności do przepowiadania przyszłości dziedziczyła po babci. W co drugim pokoleniu rodziny Kosojan-Przybysz rodzi się z tym darem najstarsza córka. Wróżka Aida chciałaby, aby jej przesłania trafiały do jak największej liczby odbiorców - w tym też celu regularnie dzieli się nimi w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją tysiące internautów.

Wróżka Aida o przesłaniu na końcówkę kwietnia

24 kwietnia wróżka Aida, podróżując samochodem, nagrała filmik, z motywującym przesłaniem dla jej instagramowych obserwatorów. - Czuję powiem letniego nastroju, z czego się bardzo, bardzo cieszę [...] Jadąc na spotkanie, pomyślałam, że zapukam do waszych serc, do waszych domów i przywitam się z wami - tymi słowami rozpoczęła nagranie.

Wizjonerka w nagraniu postanowiła zdradzić przesłanie na końcówkę kwietnia. - Kwiecień jest to moment tzw. stabilności, każdy chce taką stabilność czuć, czuć mocny grunt pod nogami, a 24 kwietnia jest dniem kiedy rozmawiając z samym sobą, możemy dojść do pewnych związków. A jutro - 25 kwietnia to bardzo ważny dzień, kiedy stojąc na dwóch nogach, musimy coś wziąć w swoje ręce - tłumaczyła wizjonerka.

25 kwietnia - dotknij 5 palcami. Uruchom wszystkie zmysły mówiła wróżka Aida

Wróżka Aida radzi Polakom, aby wzięli sprawy w swoje ręce i korzystali z życia

Aida Kosojan-Przybysz na nagraniu live połączyła się również po raz kolejny z dziennikarką - Beatą Sadowską i wspólnie omawiały wiosenne, kwietniowe wibracje. - Moja wizja dotyka naszych emocji i odczuć kwietniowych. Uruchomić trzeba wszystkie zmysły i intuicję. Co oczy zobaczą, co uszy usłyszą - radzi wróżka Aida.

Wizjerka tym samym chciała przekazać swoim obserwatorom, że teraz jest najlepszy moment na przemyślenia i nabrania motywacji do działania. Zdaniem jasnowidzki budząca się do życia przyroda, ma nam w tym pomóc. Wróżka Aida radzi również wszystkim, aby korzystać w pełni z życia i nie odmawiać sobie przyjemności.