Aida Kosojan-Przybysz: Talenty po ojcu i babci

Aida Kosojan-Przybysz to postać, która wielu Polakom jest doskonale znana. Artystka i wizjonerka urodziła się w Batumi, w południowo-zachodniej Gruzji. Jej ojciec z wykształcenia był śpiewakiem operowym, matka zaś - fryzjerką. Po ojcu Aida odziedziczyła piękny głos, który otworzył jej drzwi do muzycznej kariery. Po babci zaś - dar jasnowidzenia, który zapewnił jej sławę i poważanie, również w tej niezwykłej, znajdującej się na pograniczu wiary i nauki dziedzinie.

Aida Kosojan-Przybysz jako wizjonerka, stała się znana za sprawą charakterystycznej wizji, której doznała na krótko przed wybuchem pandemii. Zbliżający się 2020 rok nazwała wtedy "rokiem maski", co później zostało zinterpretowane jako zapowiedź masowych zachorowań na Covid-19 i towarzyszących im obostrzeń sanitarnych. Przypisuje się jej również wizję dotyczącą wybuchu wojny w Ukrainie. Przed rozpoczęciem działań zbrojnych mówiła, że będzie to "najtrudniejszy rok od lat", a to, co najgorsze ma wydarzyć się poza granicami naszego kraju.

Aida Kosojan-Przybysz: Nigdy nie mówi nigdy

Aida Kosojan-Przybysz nie obnosi się ze swoimi wizjami, nie szuka zainteresowania mediów. Stara się raczej koncentrować na tym obszarze swojej działalności, którym jest rozwój osobisty. W mediach społecznościowych często publikuje motywacyjne teksty, odnoszące się do wiary we własne siły, relacji z innymi, uważności i koncentracji na tym, co dobre.

Jej ostatni tekst, mimo że składał się zaledwie z dwóch zdań, wzbudził spore zainteresowanie internautów.

"Nigdy nie mów nigdy. Nigdy to słowo klucz, którym zamykasz umysł, serce i duszę" - napisała Aida.

Sentencja szybko zebrała sporo polubieni i komentarzy. W tych ostatnich użytkownicy dzielili się własnymi doświadczeniami.

"Poza tym jest przewrotne. Przynajmniej u mnie działa jak psikus. Ile razy powiem, że "już nigdy", natychmiast okazuje się, że jest właśnie tak, że pojawia się okoliczność, której chciałam zaprzeczyć i czy chcę, czy nie, muszę jakoś zareagować albo zrobić coś, co miałam zamiar przestać robić. Dlatego nie mówię <<nigdy>>" - napisała jedna z internautek.

"Podobnie, jak ze słowem musisz. Zamiana na możesz. Możesz, a nie musisz" - dodała inna.