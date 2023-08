Łamigłówki logiczne to popularny rodzaj łamigłówek matematycznych, które opierają się na rozumowaniu i wyciąganiu wniosków z zestawu określonych warunków. Mimo że mogą one stanowić wyzwanie, zadowolenie ze znalezienia rozwiązania może być satysfakcjonujące. Takie łamigłówki matematyczne są również wykorzystywane jako narzędzie do nauki, aby pomóc uczniom rozwinąć ich myślenie matematyczne i umiejętności rozwiązywania problemów. Popatrz na przygotowaną przez nas zagadkę. By ją poprawnie rozwiązać, należy pamiętać o zasadzie kolejności wykonywania zadań. Brzmi ona:

Zapamiętaj: Najpierw rozwiązujemy działania w nawiasach, później potęgi, mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej), dodawanie i odejmowanie (od lewej do prawej)

Zapamiętaj tę zasadę i spróbuj rozwiązać zagadkę. Podana przez nas łamigłówka wymaga zaangażowania umysłu, co pomaga zwiększyć poziom IQ, a także rozwija umiejętności logicznego myślenia, które pomogą ci w przyszłości. Spójrz więc na obrazek, który zamieściliśmy poniżej. Znasz rozwiązanie?

Zdjęcie Znasz wynik? / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Zagadka matematyczna, która podzieliła internautów. Oto poprawna odpowiedź

By znaleźć poprawną odpowiedź do zagadki matematycznej należy kierować się zasadą kolejności wykonywania działań oraz zwrócić uwagę na "niewidzialny" znak mnożenia przed nawiasem. Tak więc:

15-1(12÷4+1)=?

15-1(3+1)

15-1(4)

15-4=11

Tak więc jedyny poprawny wynik a zarazem rozwiązanie zagadki wynosi 11. Czy udało ci się uzyskać taki wynik? Jeżeli tak, to masz się czym chwalić! Należysz do nielicznej grupy najbardziej inteligentnych, którzy znają poprawną odpowiedź na to trudne zadanie.

