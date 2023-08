Internauci sprzeczają się co do wyniku. Kluczowy jeden moment

To zadanie matematyczne, pomimo pozornej prostoty, może być trudne w praktyce. Kluczowym krokiem w jego rozwiązaniu jest właściwa kolejność wykonywania działań: należy najpierw wykonać operacje znajdujące się w nawiasach, następnie wykonać mnożenie lub dzielenie, a na końcu dodawanie lub odejmowanie. Niedotrzymanie tej reguły może prowadzić do błędów podczas obliczeń. Wśród internautów istnieją różne opinie na temat wyniku tego zadania matematycznego. Przedstawiają oni aż cztery odpowiedzi na to zagadnienie, lecz tylko jedna z tych odpowiedzi jest poprawna. Czy wiesz która?

Test na inteligencję rozłożył Polaków na łopatki. Oto poprawny wynik

8 + 8 ÷ 8 + 8 ⋅ 8 – 8 =? Ile wynosi?

Prezentowana przez nas zagadka pojawiła się w teście na inteligencję z 1950 roku. Rozwiązujący go podawali aż cztery różne wyniki zagadki: 64, 65, 72, 80. Tylko jeden z nich jest poprawny. Który?

Aby poznać wynik zagadki z testu na inteligencję, należy rozwiązać ją zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Tak więc najpierw wykonujemy dzielenie i mnożenie:

8:8=1, 8x8=64.

Następnie wykonujemy obliczenia od lewej do prawej:

8+1+64-8=65

Oznacza to, że poprawny wynik testu wynosi 65. Czy udało ci się taki uzyskać? Jeżeli uzyskałeś inny wynik, np. 72, oznacza to, że nie wziąłeś pod uwagę reguły kolejności wykonywania działań. Zapoznaj się z nimi i spróbuj jeszcze raz.

