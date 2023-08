Rozwiązywanie testów na inteligencję może być wartościowe ze względu na to, że może dostarczyć cennych informacji na temat naszych umiejętności poznawczych i logicznych. Testy te mogą pomóc w identyfikowaniu mocnych stron oraz obszarów, które wymagają dalszego rozwoju, co może prowadzić do skierowania uwagi na konkretną dziedzinę nauki lub pracy. Dodatkowo, wykonywanie testów na inteligencję może stanowić wyzwanie, sprzyjając rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów, koncentracji i szybkiego myślenia, co przekłada się na lepszą ogólną sprawność umysłową.

Reklama

Na tej zagadce na inteligencję poległo 999 na tysiąc rozwiązujących. Kluczowy jeden moment

Przygotowaliśmy zagadkę na inteligencję, która stała się hitem internetu. Ta z pozoru prosta łamigłówka jest jednak znacznie trudniejsza, niż się wydaje. Za zadanie mamy w niej znaleźć rozwiązanie równania 8+11 stosując się do schematu z obliczeń wyżej. Popatrz na obrazek i zastanów się. Czy uda ci się znaleźć pasujący wzór i poprawne rozwiązanie?

Zdjęcie Ile wynosi 8+11? / opracowanie własne / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Podchwytliwa zagadka na inteligencję. Poradzisz sobie z jej rozwiązaniem?

Tylko 1 osoba na 1000 zna odpowiedź. Oto poprawny wynik

By znaleźć poprawny wynik zagadki, najpierw należy zastanowić się nad wzorem przyjętych w obliczeniach. Jaki to wzór?

a+b=a+ab

Ponieważ: 1+4=1+1x4=5,

2+5=2+2x5=12,

3+6=3+3x6=21

Ile więc wynosi wynik obliczenia 8+11?

Zobacz również: Zagadka na inteligencję z podstawówki. Znasz poprawną odpowiedź?

Jeżeli a+b=a+ab to 8+11=8+8x11= 96

Oznacza to, że poprawny wynik to 96. Internauci zauważyli, że istnieje jeszcze jedno poprawne rozwiązanie. Można je znaleźć dodając do następnego wyniku wynik poprzedniego, tj:

1+4=5

2+5+5=12

3+6+12=21

8+11+21=40

Oznacza to, że drugim poprawnym wynikiem zagadki na inteligencję jest 40. Czy udało ci się rozwiązać to zadanie? Jeżeli tak, to jesteś jedną osobą na tysiąc!

Zobacz również: Zagadka z podstawówki na inteligencję. Większość podaje błędny wynik